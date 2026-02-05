呂坤修春節慰勉中部地區部隊暨戰備視導 肯定官兵戮力戰訓

記者張雅淳／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日在10軍團指揮官邵中將等重要幹部陪同下，前往中部地區部隊春節慰勉及戰備視導，深入了解官兵戰備整備及生活住用現況，肯定官兵戮力戰訓辛勞，提前預祝新春佳節愉快；同時，勗勉全體官兵應了解當前敵情威脅，時刻保持高度戰備警覺，以實際行動確保國家整體安全，讓國人安心過年。

呂司令強調，「對國家安全而言，只有軍人具備無可取代的價值」，期勉全體官兵深切體認保家衛國使命，持恆精進戰訓整備及無人機實戰化訓練效能，同時，提醒幹部應持續優化官兵生活住用空間，使部隊專注投入訓練，為陸軍戰力奠定堅實基礎。此外，呂司令亦指導各業管處長針對春節整備事項進行重要工作提醒，要求單位務必周全春節全般規劃，並綿密實施保密防諜及軍法紀案例宣教，齊心貫徹陸軍「防詐騙、防洗錢、防共諜」決心，共同維護單位榮譽，確維部隊戰力及整體安全。

另外，為了解備戰部署整備實況，呂司令特別前往中部地區實施戰略要域踏勘，指示各級幹部確遵參謀總長梅家樹上將防衛作戰指導，務實執行作戰地境現地偵察，熟稔兵要特性，並據以完成戰場情報準備、兵火力配置、阻絕部署、指管機制及整體補給規劃，周延整體作戰計畫，有效肆應未來作戰實需。

陸軍司令呂坤修上將前往中部地區實施戰略要域踏勘，要求周延整體作戰計畫。（陸軍司令部提供）