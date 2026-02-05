呂坤修春節慰勉中部地區部隊暨戰備視導 肯定官兵戮力戰訓
記者張雅淳／綜合報導
陸軍司令呂坤修上將昨日在10軍團指揮官邵中將等重要幹部陪同下，前往中部地區部隊春節慰勉及戰備視導，深入了解官兵戰備整備及生活住用現況，肯定官兵戮力戰訓辛勞，提前預祝新春佳節愉快；同時，勗勉全體官兵應了解當前敵情威脅，時刻保持高度戰備警覺，以實際行動確保國家整體安全，讓國人安心過年。
呂司令強調，「對國家安全而言，只有軍人具備無可取代的價值」，期勉全體官兵深切體認保家衛國使命，持恆精進戰訓整備及無人機實戰化訓練效能，同時，提醒幹部應持續優化官兵生活住用空間，使部隊專注投入訓練，為陸軍戰力奠定堅實基礎。此外，呂司令亦指導各業管處長針對春節整備事項進行重要工作提醒，要求單位務必周全春節全般規劃，並綿密實施保密防諜及軍法紀案例宣教，齊心貫徹陸軍「防詐騙、防洗錢、防共諜」決心，共同維護單位榮譽，確維部隊戰力及整體安全。
另外，為了解備戰部署整備實況，呂司令特別前往中部地區實施戰略要域踏勘，指示各級幹部確遵參謀總長梅家樹上將防衛作戰指導，務實執行作戰地境現地偵察，熟稔兵要特性，並據以完成戰場情報準備、兵火力配置、阻絕部署、指管機制及整體補給規劃，周延整體作戰計畫，有效肆應未來作戰實需。
陸軍司令呂坤修上將前往中部地區實施戰略要域踏勘，要求周延整體作戰計畫。（陸軍司令部提供）
其他人也在看
觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全
中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立遭立案調查，標誌著習近平對軍方展開一場「地震式」清洗。曾被視為習近平親密盟友的張又俠落馬，凸顯習近平「無人安全」的整肅風格，其軍委核心已幾乎「團滅」。獨立評論人杜政分析，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。此舉雖鞏固習近平權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機，軍隊忠誠度面臨嚴峻考驗。官方僅稱兩人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，未提細節。
獨／傅崐萁修國籍法 幫李貞秀解套2關鍵
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報告，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委，藍白反嗆是刻意刁難。事實上，國民黨立院團總召傅崐萁...
美軍擊落無人機！伊朗回嗆 斷訊前已成功傳回情報
美伊戰火一觸即發！伊朗無人機3日直逼美軍「林肯」號航母，隨即遭到F-35匿蹤戰機擊落。伊朗革命衛隊聲稱，無人機在斷訊以前，成功將所蒐集的情報傳送回控制中心。儘管緊張情勢升溫，美伊兩國仍尋求外交管道。除了白宮證實會談仍按照計畫進行，德黑蘭也稱多個國家願意出面當東道主，居中主持兩國的協商。
美國議員連番說重話！他揭：對台灣在野不耐
[NOWnews今日新聞]藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，引長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker），在社群平台點名台灣在野大幅刪減台...
川普重視台美2政策！前藍委曝華府訊號：選民會記得哪個黨製造風險
藍白已10度將軍購特別條例卡在立法院程序委員會。前國民黨立委許毓仁今（5）日說，美國總統川普本人高度重視軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，台灣國會若反對，關稅恐被提高到40%；他指出，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個黨被視為製造風險的一方，這對台灣只有壞處，沒有好處。
美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占
（中央社記者鍾佑貞華盛頓2026年02月3日專電）美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊
李貞秀未放棄中國籍？政委：應回收當選證書
[NOWnews今日新聞]民眾黨新立委李貞秀昨（3）日上任高喊唯一效忠中華民國，但由於她當年以中配身份來台定居，目前是否仍具中國籍引爆爭議。對此，行政院政務委員陳金德昨（3）日指出，候選人參選時不需即...
美諜藏立院？3／台灣唯一境外敵對勢力是它！ 「1奧步」威逼利誘國軍當間諜
[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導原則上，《國家安全法》涵攝範圍是基於「境外敵對勢力」發展的間諜組織，若對方已和台灣處於敵對狀態，任何替其在台發展組...
批黃國昌喊在野「打下高雄」淪政治分贓 尹立：反映民眾黨末路焦慮
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導 民眾黨主席黃國昌日前卸任立委並接受媒體專訪，對於2026選戰布局，拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，並指出在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」。對此，罷韓四君子、民進黨高雄市議員初選參選人尹立批評，黃國昌整篇專訪充斥著傲慢的政治精算與敵我鬥爭的語言，卻唯獨看不見對「人民」與「治理」的半點誠意。 黃國昌指出「縣市長選...
遭爆離婚不具陸籍配偶身分 李貞秀：在台灣30年生兒育女 落地生根
陸籍配偶李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，外傳李貞秀已與丈夫離婚，已不具陸籍配偶身分。李貞秀今天表示，女人不是男人的附庸，她來台灣30年，在台灣生兒育女、落地生根，怎麼會跟台灣沒有連結。每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論。從政是她個人的選擇，不希望累及家人，家人保有生活隱私的自由。
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
國共論壇：九年後重啟談了什麼？為「鄭習會」試水溫？
國共論壇九年後重啟，成為兩黨恢復「機制化交流」的重要契機。雙方在北京會面提出恢復直航、開放團客等十五項意見。專家指，國民黨主席鄭麗文強調「九二共識、反對台獨」，獲北京接受，為「鄭習會」鋪路。
盼邀請中國高層來台！蕭旭岑：國民黨重返執政會重啟平等互惠交流
[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，4日上午中國全國政協主席王滬寧在人民大會堂會見蕭旭岑等人，訪問團下午則參訪北京清華大學，4日晚間返台。蕭旭岑受訪表示，此行成果豐碩，未來若國民黨能夠有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。 蕭旭岑率領的訪問團在4日晚間11點多搭機返抵國門，對於媒體詢問，如何看待國民黨主席鄭麗文指稱應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇，蕭旭岑回應，平等互惠一向是國民黨進行兩岸交流的宗旨，過去國民黨也邀請很多中國重要客人來台，未來也希望能邀請中國相關對口到台灣交流。 蕭旭岑指出，因為現在民進黨不可能同意，如果國民黨有執政的時候，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流，在李鴻源宣布15項共同意見後，中國文旅部4日稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是個非常好第一步，雙方在關於民生關切的議題上建立起1個共識跟平台，能落實對兩岸百姓都有幫助，這正是目前台灣社會需要的， 蕭旭岑續指，未來國民黨智庫在其他各領域、產業，也會加強跟中國的溝通交流，除能降低緊張情勢，也
訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流
即時中心／陳治甬、林耿郁報導經過三天時間，由國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源率領的中國參訪團，昨（4）晚11點多返抵桃園機場；蕭旭岑受訪時回應，本次訪團「成果豐碩」。未來倘若國民黨重返執政，一定會重啟交流。交流結束！2月2日，由國民黨副主席蕭旭岑率領的約40名專家學者組成參訪團，搭機前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並會見中國政協主席王滬寧等政要；經過三天時間，參訪團於昨天深夜返抵桃園機場。在接受媒體訪問時，蕭旭岑回應此行「成果豐碩」，例如中方文旅部宣布，開放上海居民前來金門、馬祖自由行，就是一項好的開始；希望接下來也能加強在各領域與中方的交流，累積互信，降低兩岸的緊張關係。至於被詢問黨主席鄭麗文主張，希望也在台灣舉辦一次同類型的論壇活動時，蕭旭岑回應，過去國民黨早已邀請很多中方的「重要客人」來台參訪。未來如果藍營重新取得執政權，一定會重啟兩岸「雙向、平等、互惠」的交流，一切將「水到渠成」！原文出處：快新聞／訪中結束！蕭旭岑：若國民黨重返執政 將重啟兩岸交流 更多民視新聞報導蕭旭岑、李鴻源出訪北京！國共會談目的全說了把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊國共論壇登場！蕭旭岑喊兩岸都是中國人 民進黨狠打臉
李貞秀稱中國不讓她放棄國籍 牧師翻中國法條：原因只有一項
台灣民眾黨6位新科不分區立委3日宣誓就職，針對外界關注的國籍議題，中配李貞秀拿出機票、文件等強調自己想放棄中國國籍但不被中國公安局受理，黃春生牧師批評，搞事的民眾黨甘做惡魔黨的爪牙，他表示，李貞秀稱中國不讓她放棄國籍，原因只有一項，中華人民共和國國籍法第十二條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。
「中配非外國人」民眾黨嗆賴清德無視高層共諜案、刁難新住民
[Newtalk新聞] 民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今（5日）表示，內政部沒收到有關李的退籍中華人民共和國申請表影本，並沒完成全部的就職手續，已抵觸《國籍法》，已兩度發函給立法院，應由立院依法解職。民眾黨回應，依《憲法》及《兩岸人民關係條例》，中配人士並非「外國人」，卻又被要求依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯矛盾；民眾黨也嗆，賴政府切勿敵我不分，無視府院黨高層諜影幢幢，卻頻刁難新住民。 民眾黨指出，針對劉世芳稱李貞秀有「雙重國籍」，但不回應是否承認中華人民共和國是獨立國家的說法。民眾黨說，民進黨政府意圖操弄李貞秀國籍問題作為廉價政治攻擊工具，自失立場進退失據，相關說法自相矛盾自曝其短已昭然若揭。 民眾黨強調，賴清德政府明知長居台灣且依法已入籍中華民國國籍者，欲放棄中國人民共和國國籍有其客觀難度，即使當事人依照程序提出申請，准駁權限皆為中國政府，與當事人主觀意願毫無關聯。 民眾黨表示，另依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，中配人士並非「外國人」，既然依法不是外國人，卻又要求其依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯自相矛盾。黨主席黃國昌也多次重申，一切依
北捷大橋頭、三重國小站周四進行無差別攻擊演練 周邊收細胞簡訊勿驚慌
台北市政府4日表示，5日下午1時30分將在捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練，屆時將針對大橋頭站周邊500公尺，發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，若民眾收到簡訊不須驚慌。
【全球大頭條】伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落｜#鏡新聞
美國中央司令部昨天(2/3)指出，有1架伊朗無人機在阿拉伯海上空，逼近美軍航空母艦「林肯號」，遭美國海軍F-35C匿蹤戰機擊落。那根據中央司令部的電子郵件聲明，這架無人機勢以「具侵略性」方式逼近林肯號，而且「意圖不明」。儘管在國際水域執勤的美軍部隊已採取「降溫措施」，這架無人機仍持續朝航艦方向飛行。那受到這麼大的威脅，是否危及美國和伊朗的核談判？稍早白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。
高嘉瑜回鍋港湖！王孝維喊危險盼手下留情
[NOWnews今日新聞]2026台北市議員選戰，民進黨北市黨部今（4）日起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，將赴市黨部登記參選。對此，在同選區的議員王孝維坦言，高回鍋選...
綠營批李貞秀違法就職 陳玉珍轟追殺中配
[NOWnews今日新聞]立法院第五會期報到，6名新科民眾黨立委也進軍國會，不過其中具有中國籍配偶身分的李貞秀，遭綠營質疑擁有雙重國籍，不能就職立委。國民黨立委陳玉珍轟，民進黨政府不只要追殺退休公務員...