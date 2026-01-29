呂坤修籲請前輩支持軍購與建案 守護國安

記者謝承宏／綜合報導

欣逢陸軍司令部成立80週年，陸軍司令部特別在春節前夕，於陸軍聯誼廳舉辦勳舊餐會，由司令呂坤修上將親自主持，邀請多位歷任總司令及司令齊聚一堂，感謝陸軍前輩們在任期間戮力建軍所奠定的深厚基礎，同時也向與會前輩說明當前陸軍建軍成效及未來展望，期盼前輩們充分理解在嚴峻敵情威脅下，國軍軍購與建案的迫切戰力需求，攜手同心支持新裝建軍，加速提升國軍防衛能力，共同守護國家安全。

呂司令強調，前輩們最清楚建軍的急迫性，「建軍無延宕空間」，面對中共軍事威脅不斷擴增，陸軍過去一年在兵力結構調整、汰除老舊裝備、無人系統建構、訓練場地整建、訓測模式革新及新式裝備籌獲等方面，均付出了極大的努力，而未來各項軍購及建案，不僅是武器、裝備、系統的更新，更是強化防衛能量、確保國家安全的具體實踐，特別籲請前輩們，持續發揮社會影響力，協助各界理性看待相關建軍作為，共同支持各項預算編列，加速戰力整建，務實反制敵情威脅。

此外，呂司令代表全體官兵向歷任總司令及司令致上最誠摯的祝福與敬意，並表示，陸軍的壯大源自歷任前輩們的薪火相傳，從過去的艱辛歲月到今日的科技建軍，陸軍的「忠誠精實」軍風始終不變，展望未來，全體官兵將在前輩們所奠定的基礎上，持續戮力戰訓本務工作，以實際行動推動創新轉型，齊心續寫陸軍的榮耀篇章。

陸軍司令呂坤修上將主持陸軍勳舊餐會，籲請歷任總司令及司令支持購置新式武器。（陸軍司令部提供）