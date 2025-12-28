呂坤修視導北部部隊 了解無人機訓練及接裝整備

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將日前視導北部地區部隊，了解無人機訓練及接裝整備實況，特別提醒人事、訓練、通資等整備任務及師資培育等重要工作面向，均應周延規劃、務實執行，以提升無人機訓練實效及專長人力，逐步強化不對稱作戰能量。

呂司令日前在6軍團指揮官陳中將、戰訓及通資處長等重要幹部陪同下，前往北部地區部隊視導無人機訓練及接裝整備，肯定勤訓精練的優異表現，並勗勉全體官兵，保持高昂士氣與積極學習態度，持續精進專業職能，建立師資種能，完善部隊無人機訓練機制，堅實陸軍整體戰力。

廣告 廣告

「超敵勝敵」是陸軍全體官兵的目標，新式裝備陸續籌獲，呂司令指示各級主官，各級幹部務必以創新的思維，將無人機訓練緊密結合戰術位置及作戰想定，並適切拓展無人機訓練場地，全面強化實戰化訓練效能；同時強調，「知己知彼、百戰不殆」，提醒各級幹部應深入研析無人機作戰運用與反制手段，有效策進應變備戰能力，肆應未來戰場環境挑戰。

陸軍司令呂坤修上將視導北部地區部隊無人機訓練及接裝整備，勉強化不對稱作戰力量。（陸軍司令部提供）