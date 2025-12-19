記者王子昌／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日視導8軍團、43砲指部、333旅砲兵營等單位，實地走訪無人機訓練場地及「興安專案」營舍，了解無人機訓練情形及基層官兵生活環境實況，同時勗勉全體幹部，秉持「以實力衛和平」的堅定信念，持恆精進戰備整備作為，全面落實無人機訓練，以有效因應未來作戰型態挑戰；另提醒單位應完善官兵全般照顧，齊心營造有溫度的服役環境。

呂司令昨日在8軍團指揮官劉中將、司令部戰訓處長邱少將等重要幹部陪同下，前往8軍團所屬單位視導，首先了解單位工作執行現況及窒礙，並針對各項任務提出重點指導；隨後前往各單位了解無人機授課內容及訓練環境，並頒發團體加菜金，肯定勤訓精練的優異表現。

呂司令強調，無人機操作及戰術應用為當前的訓練要務之一，指示各級主官持恆落實無人機師資種能培育、訓練器材檢整、後勤維保及庫儲設施管理等相關工作，並完善「實戰化」的訓練機制，以提升訓練實效，確保新式裝備發揮最大效能。

此外，呂司令實地了解官兵住用空間及生活環境設施，並指示單位妥適新建兵舍的空間運用及進駐規劃，使官兵舒適有感，進而增加留營意願。另叮囑各級幹部，因應共諜案及詐騙案增加趨勢，各部隊應加強軍風紀及保密防諜案例宣教，建立官兵嚴守軍風紀律觀念，提升保密安全警覺，確保單位榮譽及整體安全。

呂坤修視導南區部隊，勉持恆精進戰備整備。（陸軍司令部提供）

