呂坤修視導暨春節慰勉新訓單位 營造暖心服役環境
記者張雅淳／綜合報導
陸軍司令呂坤修上將日前在士官督導長林士官長、人軍及戰訓處長等重要幹部陪同下，親赴花蓮北埔營區，關心新訓役男生活及訓練實況，勗勉全體接訓幹部，用心帶領役男扎實投入訓練，逐步強化軍事專業職能，奠定軍旅堅實根基；同時，提醒單位幹部應妥善住用空間規劃，強化建制組織效能，落實「知兵識兵」工作，提供役男最完善的關懷與照顧，齊心營造有溫度的服役環境。
呂司令強調，「教育班長是新兵訓練的根本」，勉勵接訓幹部精進自身本職學能，並發揮「建制精神」，依照建制就寢、生活與訓練，藉此即時掌握官兵心緒及適應狀況。呂司令亦分享自身曾任新訓單位主官的實務經驗，提醒幹部應周延課前準備，並透過「試講試教」確保教學品質，同時貫徹風險管控作為，確保部隊在「安全」的前提下，達預期訓練目標。
隨後，呂司令轉往視導花防部，了解單位春節整備及年後戰訓工作規劃，同時與重要幹部座談，期許體認當前敵情威脅，秉持「以勤治軍、以勤練兵」態度，持續務實戰備整備及無人機基礎訓練，共同推動戰力穩步提升；另特別叮囑各級幹部，應持恆落實保密防諜、軍法紀案例宣教，以強化官兵愛國意識及守法重紀認知，維護部隊純淨及整體軍紀安全。
陸軍司令呂坤修上將視導暨春節慰勉新訓單位，提醒單位幹部應妥善住用空間規劃。（陸軍司令部提供）
陸軍司令呂坤修上將日前視導暨春節慰勉新訓單位，關心新訓役男訓練實況。（陸軍司令部提供）
其他人也在看
川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 4則留言
義務役步兵營今年進訓「聯勇」 守備與主戰部隊戰力整合里程碑
行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，並首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓稱為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考，象徵著讓一年期義務役所組成的守備部隊，與志願役組成的主戰部隊跨入「戰力整合」的里程碑。前總統蔡英文2022年底宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，將義務役期自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
務役編成步兵營投入聯勇 王定宇：後備戰力邁入實戰化里程碑
即時中心／張英傑、魏熙芸報導根據最新行政院施政報告，今年起1年期義務役將編成建制「步兵營」，首度規劃配合志願役為主的「聯兵旅」，進訓名為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。對此，民進黨立委王定宇今（1）日指出，這對台灣防衛戰力提升是里程碑；他不忘向藍白陣營喊話，不管是年度國防預算，或者是國防特別預算特別條例，都能盡快交付審查，讓國軍得到充分必要支援。王定宇：面對中國威脅 恢復一年義務役、採美式訓練強化台灣嚇阻力首先，王定宇說，當我們面對中國對台威脅日益加劇，不管是灰色地帶或對台灣內部滲透、外部武力威脅，台灣提升自我防衛力量，是非常重要的嚇阻因素，再加上外部盟友之間的重要安全網絡，這是構成關鍵和平的重要因素；當蔡英文總統把義務役役男的役期恢復成1年期，我們就把義務役原來只訓練4個月，可以說是戰力非常匱乏，把它變成是新兵訓練8週，下到各專長部隊時，還有專精訓練。接著，王定宇指出，義務役男是以守備為主，通常是以作戰區所駐的區域，編成守備部隊，在實戰化的訓練，不管是刺針飛彈、反坦克飛彈、步槍等等，各種裝備實際的操練，有別於過去舊式訓練，採取美式新訓練 ，高度實彈化，射擊量以及各裝備真實的使用，讓役男戰力訓練，更加精實提升。 王定宇：義務役編成步兵營投入聯勇實測 後備戰力邁入實戰化新里程碑同時，王定宇說，歷經這1、2年的訓練整合，今天開始會把義務役男編成步兵營，這步兵營跟我們志願役主戰部隊來編成聯兵部隊，進入聯勇的實測，這是一個守備戰力跟主戰戰力非常重要的整合，今年開始，整合找出問題，進行修整，代表台灣在義務役男守備部隊訓練 以及相關的整合戰力來到新的里程碑；接下來不管是新式裝備，或跟友盟之間的聯合操演訓練，會逐步推演。王定宇表示，除了現役部隊提高戰力之外，對於未來役男退伍以後，會有別4個月役期役男，1年期役男經過完整的訓練，參加不管是聯勇，甚至漢光演習，1年期的役男，可以成為合格有素的作戰兵員，對於未來後備動員，後備戰力縱深，不僅是有200萬的後備兵力，這批作戰兵力是經過妥善訓練，熟悉新式裝備戰術，跟志願役組成的主戰部隊，有合作經驗、默契，對台灣防衛戰力提升，是里程碑，也是重要提升。王定宇籲藍白陣營：把國防預算送進立院討論，國安沒有黨派之分不僅如此，王定宇說，在今年的各項演習，會密切注意整合訓練的成效，以及是否需要改進，更重要的是，國防預算資源必須到位，一個部隊如果預算資源不足，裝備無法提升現代化，對作戰兵源來講，也失去一層保障。 最後，王定宇跟在野黨派喊話，希望立法院不管是年度國防預算，或者是國防特別預算特別條例，盡快交付審查，實質來討論國家的國防需要；在野黨如果認為不必要的，透過審查的過程，要刪要減要凍，都可以討論；把國防預算阻擋在討論、阻擋在立法院的門外，會對國防造成不可逆的傷害，國家安全沒有黨派之分，在野的藍白政黨能夠思考，對台灣人民安全要負起責任，能夠把相關的預算法案，送進相關的委員會討論，實質討論後，讓國軍得到充分必要支援。原文出處：快新聞／義務役編成步兵營投入聯勇 王定宇：後備戰力邁入實戰化里程碑 更多民視新聞報導張又俠落馬、共軍大整肅！經濟學人示警：台海危險了黃國昌今昔政治立場大轉變 汪浩感嘆「1件事」藍白擱審總預算強闖爭議法案 綠營批"背棄選民"民視影音 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 31則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 32則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」 元凶竟是爸爸害的
綜合陸媒報導，患者是一名年僅13歲的女孩，入院時已被確診為胃癌晚期。令人痛心的是，女孩本人並無吸菸史，其致病的重要誘因，被醫生判斷與長期暴露在二手菸環境中密切相關。女孩的父親常年吸菸，在家中從未回避孩子，使其從小生活在充滿煙霧的環境裡，長期吸入大量二手菸。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 32則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 69則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
免費用戶再挨一刀？YouTube「1功能」正式封鎖
YouTube再次限制免費使用範圍，近日有大量YouTube使用者在Reddit、X等社群平台反映，原本透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器仍可在背景播放YouTube的方式突然失效，只要縮小畫面或鎖定螢幕，音訊就會立刻中斷，系統也會短暫顯示「Media Ongoing Activity」通知，隨後整個播放控制並消失。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
見「西瓜海上漂」千萬不能撿 知情人揭背後原因有洋蔥：該回家了
近日一張「西瓜在海面上漂流」的畫面在社群平台引發廣泛討論。照片中可見一顆未切開的西瓜，隨著水流在清澈海域中載浮載沉，發文者特別提醒民眾，若於特定時間與地點發現西瓜，切勿撿拾，引起網友高度關注與揣測。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 11則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
直擊／「兆元宴」維安重磅升級！「馮迪索」坐鎮場控 動線分級防擾鄰
輝達黃仁勳第四度舉辦「兆元宴」，為避免往年人潮擾鄰亂象重演，今年維安規格大升級。現場祭出黑、黃、紅三色紅龍陣劃分動線，黃仁勳也改從正門大方進場。活動前，一名壯碩宛如「台版馮迪索」的貼身保鑣提前多次彩排盯場，確保動線淨空滴水不漏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25則留言