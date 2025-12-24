呂坤修視導無人機競賽 勉務實驗證訓練成效

記者謝承宏／綜合報導

陸軍司令部首度舉辦的「無人機競賽」日前圓滿落幕，司令呂坤修上將特別前往步訓部城鎮戰訓場視導無人機戰術運用及創意競賽，肯定參賽官兵戮力以赴的優異表現；同時強調，此次無人機競賽特別結合未來作戰需求及模擬真實戰場景況，旨在考核無人機小組任務規劃與執行能力，並藉以評定結訓學員飛行及操控技術，驗證新式裝備撥交的前置訓練成效，進而厚植不對稱作戰能量。

為期2日的陸軍「無人機競賽」日前於步訓部盛大登場，由各軍團、防衛部的無人機基礎班與沉浸班結訓學員組成無人機小組，進行「基礎操作、戰術運用及創意競賽」等項目。呂司令親自前往比賽場地，聽取各單位「創意競賽」理念，深入了解基層官兵如何針對單位特性及戰場實需進行裝備研改；過程中，各參賽小組發揮團隊智慧，群策群力展現良好設計成果，將創新思維轉化為具體的作戰能量。

廣告 廣告

隨後，參賽人員轉往城鎮戰訓場，實施「戰術運用競賽」，採多人編組執行攻擊任務，必須連續完成機動及命令、目標偵蒐、障礙穿越、精準打擊等項目，以耗時最短者優勝。有別於基礎操作與創意競賽，戰術運用講求的不僅是個人飛行技術，更考驗編組成員間的默契與臨機決策能力。在模擬複雜城鎮的環境下，官兵必須在無法目（直）視的條件中，先運用偵蒐型無人機尋找目標，藉此驗證無人機在現代化城鎮戰中的偵蒐與精準打擊能力，展現陸軍推動無人機「實戰化」訓練的轉型成果。

競賽結束後，呂司令隨即於軍務會報頒獎表揚績優團體及個人，並強調，此次的無人機競賽對於陸軍而言是個嶄新的開端，勉勵全體官兵秉持「互相交流、彼此學習」的積極態度，扎實磨練無人機操作技術，並持續將創新思維導入無人機戰術應用，共同帶動無人機訓練風氣；另特別提醒，在進行各項戰術運用發想時，務必以「安全」為首要考量，嚴密風險管控作為，確保無人機戰訓整備任務安全無虞。

陸軍司令呂坤修上將視導無人機競賽，勉結合未來作戰需求，務實驗證訓練成效。（陸軍司令部提供）