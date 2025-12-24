呂坤修視導無人機競賽 勉務實驗證訓練成效
記者謝承宏／綜合報導
陸軍司令部首度舉辦的「無人機競賽」日前圓滿落幕，司令呂坤修上將特別前往步訓部城鎮戰訓場視導無人機戰術運用及創意競賽，肯定參賽官兵戮力以赴的優異表現；同時強調，此次無人機競賽特別結合未來作戰需求及模擬真實戰場景況，旨在考核無人機小組任務規劃與執行能力，並藉以評定結訓學員飛行及操控技術，驗證新式裝備撥交的前置訓練成效，進而厚植不對稱作戰能量。
為期2日的陸軍「無人機競賽」日前於步訓部盛大登場，由各軍團、防衛部的無人機基礎班與沉浸班結訓學員組成無人機小組，進行「基礎操作、戰術運用及創意競賽」等項目。呂司令親自前往比賽場地，聽取各單位「創意競賽」理念，深入了解基層官兵如何針對單位特性及戰場實需進行裝備研改；過程中，各參賽小組發揮團隊智慧，群策群力展現良好設計成果，將創新思維轉化為具體的作戰能量。
隨後，參賽人員轉往城鎮戰訓場，實施「戰術運用競賽」，採多人編組執行攻擊任務，必須連續完成機動及命令、目標偵蒐、障礙穿越、精準打擊等項目，以耗時最短者優勝。有別於基礎操作與創意競賽，戰術運用講求的不僅是個人飛行技術，更考驗編組成員間的默契與臨機決策能力。在模擬複雜城鎮的環境下，官兵必須在無法目（直）視的條件中，先運用偵蒐型無人機尋找目標，藉此驗證無人機在現代化城鎮戰中的偵蒐與精準打擊能力，展現陸軍推動無人機「實戰化」訓練的轉型成果。
競賽結束後，呂司令隨即於軍務會報頒獎表揚績優團體及個人，並強調，此次的無人機競賽對於陸軍而言是個嶄新的開端，勉勵全體官兵秉持「互相交流、彼此學習」的積極態度，扎實磨練無人機操作技術，並持續將創新思維導入無人機戰術應用，共同帶動無人機訓練風氣；另特別提醒，在進行各項戰術運用發想時，務必以「安全」為首要考量，嚴密風險管控作為，確保無人機戰訓整備任務安全無虞。
陸軍司令呂坤修上將視導無人機競賽，勉結合未來作戰需求，務實驗證訓練成效。（陸軍司令部提供）
其他人也在看
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 412
「川普級」戰列艦正式公布 噸位遠超以往 專家：很懷疑造得出來
[Newtalk新聞] 川普昨日（22）在自家的海湖莊園召開記者會，宣布此前心心念念的「戰列艦」建造計畫，將被命名為川普級（Trump class）。其若實現，將取代 1944 年的密蘇里號（USS Missouri BB-63）成為美國海軍最晚交付的戰列艦。對於這個反璞歸真的概念，川普表示「它們將有助於維持美國軍事霸權，振興美國造船業，並在全球各地激起美國敵人的恐懼」。 川普級首艦 USS Defiant 視覺渲染圖，搭配上川普最喜愛的中彈圖片。圖：翻攝自 X《johnny maga》 川普表示海軍將先購買兩艘，後再加購 10 艘，目標是總共購買 20 至 25 艘，建造預計於 2030 年開始，他更透露自己會參與設計，因其是個「注重美學的人」。國防部長海格塞斯（Peter Hegseth）、海軍部長費蘭（John Phelan）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）也參與了記者會，會上強調新軍艦將配備尖端武器，包括高超音速武器、電磁砲、雷射，還會搭載核巡弋飛彈，首艦名為 USS Defiant。 川普級的預計武器配置。圖：翻攝自 X《Mike Schuler》 據《美國海軍學會新新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
2027年中國具奪台能力？揭仲曝成功可能性
[NOWnews今日新聞]路透社引述美國戰爭部報告草案指出，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括在對於距離中國1500至2...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 發起對話
五角大廈報告！中共2027年能奪台 威脅擴大至美本土｜#鏡新聞
中國的軍事擴張已讓美國備感威脅！根據五角大廈最新發布的「2025年中國軍力報告」指出，中國正展開「歷史性的軍事擴張」，讓美國國土「日益脆弱」。報告同時列出中國在2027年前欲達成的三大軍事目標，包括對台戰略決定性勝利。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
「今天不做，明天後悔！」海軍司令蔣正國提4大核心任務：應更快籌獲新武器裝備
海軍司令蔣正國上將日前主持「民國114年12月份軍務會報暨年終工作研討會」，對於未來工作重點，會中他指出，延續「應對中共灰色地帶襲擾」、「拒止共軍武力犯台」、「維護海上交通線」及「鏈結整體印太軍事地緣戰略」4大核心任務，他並強調，海軍建軍「今天不做，明天就會後悔」，應更快速且穩健地籌獲新式武器裝備。根據軍媒《青年日報》指出，蔣正國於工作指導時提出未來工作重點......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 37
美戰爭部報告曝！揭中國「這時間點」具攻台能力 國防部示警了
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心日益增加，多次對台以言語、武力恫嚇，野蠻行徑為國際社會所不容。近日《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈，且預計2027年底能夠打贏對台戰爭。對此，國防部軍政副部長徐斯儉今（24）日示警，不僅台灣面對威脅，而是包含整個第一島鏈及美國盟友。報告指出，中國可能已在與蒙古邊境的發射井，部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈，這也是中國飛彈發射井群當中最新的一個。不僅如此，報告還提到，截至2024年為止，中國核彈頭庫存仍有600枚左右，雖生產速度與往年相比有所放緩，不過中國核子擴張仍持續進行，到2030年將擁有1,000多枚核彈頭。該報告針對中國軍事建設也做了詳細介紹，並示警「中國預計2027年底能夠打贏對台戰爭」，且中國視台灣為其領土一部分，從未放棄使用武力實現與台灣「統一」。事實上，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中包含可能對距離中國1500至2000海浬的地區發動大規模攻擊，若此類襲擊過多，將嚴重挑戰和干擾美國在亞太衝突地區的部署。美國五角大廈報告草案稱，中國可能已裝載超過100枚洲際彈道飛彈。（資料照／美聯社提供）對此，徐斯儉表示，美國戰爭部該份報告證實，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈及美國盟友在內，台灣也有責任維護印太地區的和平與穩定。至於中共攻台會不會成功，他則認為「是個變數」，不過這也更證明需要趕快建設國防，該報告對目前所面臨的情境，也是很重要的提醒。原文出處：快新聞／美戰爭部報告曝！揭中國「這時間點」具攻台能力 國防部示警了 更多民視新聞報導耶誕節天氣預報出爐！明日氣溫直直落「又濕又冷」 各地溫度曝光掀眾怒！廢死聯盟稱「殺錯無法回頭」 王世堅傻眼嗆爆：閉嘴啦藍白殺紅眼！總預算、國防及社福款項竟「全擋」 綠委憤怒反擊了民視影音 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
狼子野心！美：中又新增「上百枚洲際飛彈」 2027前恐贏對台戰爭
即時中心／林耿郁報導一份尚未公開的美國戰爭部（原國防部）報告草案指出，中國可能又在新建成的三處飛彈發射井內，多部署了超過100枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，顯示北京正以「全球最快」的速度擴張核武庫存，且「無意」與美國展開核武限制談判。民視 ・ 17 小時前 ・ 6
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 131
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 70
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 146
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 125
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 58
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 139
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 70
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 261
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10