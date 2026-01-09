呂坤修視導砲訓部 勉運用嶄新營區創造新思維

記者王子昌／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日在政戰主任樓中將、教準部指揮官孔中將及司令部各業管處組長等重要幹部陪同下，視導砲兵訓練指揮部啟用整備，深入了解單位營舍遷駐及教勤能量實況，並頒發團體加菜金，肯定砲訓部教官及隊職幹部戮力整備工作辛勞；同時勗勉啟用典禮也是一種訓練，考驗幹部規劃與執行的綜合能力，掌握每一個重要細節、適切的責任分工，讓儀程順利圓滿進行。

呂司令表示，砲訓部新校區的落成對地方及陸軍而言意義深遠，「新訓練、新思維、新裝備、新科技」不能淪為一句口號，而是必須不斷思考的重要關鍵。隨著硬體與校區的更新，更要有嶄新的訓練概念與規劃，著眼在未來的作戰型態，從精進訓練模式、發揮新式裝備效能到創新的作戰思維，都要與時俱進。呂司令特別前往教學場地視導教育訓練實況，期勉砲訓部教官、隊職幹部，一成不變是無法應對未來多面向的敵情威脅，持恆強化砲兵專業「教、訓、測、研」工作，逐步提升教學品質及學員專業職能，進而厚植陸軍整體戰力。

陸軍司令呂坤修上將視導砲訓部，勉運用嶄新營區創造新思維。（陸軍司令部提供）