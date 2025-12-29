呂坤修視導立即備戰操演 勉官兵嚴陣以待守護國安

記者謝承宏／綜合報導

因應中共針對性實彈演習，陸軍司令部隨即依令執行「立即備戰操演」，司令呂坤修上將昨日前往視導司令部指管機制及戰備部隊演練實況，並召開對下視訊會議，驗證指管通聯暢通無虞；同時指示各級部隊，面對共軍嚴峻挑戰，全體官兵應秉持「以實力謀和平」的堅定信念，持續保持高度敵情警覺、嚴陣以待，用實際行動守護自由民主，齊心捍衛中華民國主權。

呂司令強調，「備戰才能避戰」，各級部隊務必隨敵情威脅發展，進行相對應之應處及整備，並完備指管系統備援機制、嚴格落實裝備檢整，以有效遂行作戰任務；同時應透由操演時機，凝聚官兵保家衛國共識，建構高強韌、全面嚇阻的防衛戰力，全力守護國家安全。

陸軍司令呂坤修上將視導立即備戰操演，勉官兵嚴陣以待，守護國家安全。（陸軍司令部提供）