呂坤修視導立即備戰操演 即時應變提升整體防衛作戰效能

記者謝承宏／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日在政戰主任樓中將及各業管處組長等重要幹部陪同下，前往桃園地區視導「立即備戰操演」，實地驗證備援指管機制轉移、兵火力及阻絕部署、戰力保存、無人機運用等演練，肯定官兵戮力操演的辛勞；同時勗勉各級幹部，把握演練時機，務實汲取寶貴的操演參數、經驗及策進方向，持續強化備戰訓練作為，進而提升臨戰應變能力及整體防衛作戰效能。

呂司令仔細詢問立即備戰操演部隊的整備狀況，從部隊編組、陣地的選擇、防空警戒、戰力保存到攜行裝備與持續戰力，強調對應中共的軍演，陸軍要做好萬全準備，更是藉操演來檢驗各項整備是否符合實戰化的需求。

此外，呂司令特別強調陸軍是護國軍種，誠如昨日忠誠報的標題「守護家園，陸軍絕不退讓；面對威脅，陸軍勇往直前」，要讓官兵了解所身負的責任與使命，唯有如此，才能讓官兵體認所從事的訓練是有意義、有價值的。

呂司令也叮囑全體官兵，務必保持高度警覺，強化資訊辨識與防範能力，並落實演習地區滅跡工作及保密紀律。最後，勉勵官兵將操演經驗轉化為實質戰力，以具體行動展現陸軍守護家園決心與堅實防衛戰力。

陸軍司令呂坤修上將視導立即備戰操演，勉即時應變、扎實訓練。（陸軍司令部提供）