呂坤修視導第2作戰區編制武器實彈射擊整備 強化實戰化訓練

記者葉軒瑜／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日在第2作戰區指揮官黃中將、司令部督察長蔡少將及各業管處、組長等重要幹部陪同下，前往東部地區視導編制武器實彈射擊整備實況，實地了解射擊時序、機動路線、安全管制及通資整備等各項作業整備情形，期透由多方意見交流及重點工作指導，使全般規劃更臻周延，確保操演任務順利遂行，以提升戰訓整備實效及防衛作戰能力。

呂司令強調，面對嚴峻的敵情威脅，陸軍各級部隊持續強化戰備整備工作，此次的實彈射擊訓練，將緊密結合戰術位置及整體防衛作戰構想，期使部隊訓練更趨近於實際戰場景況，逐步強化實戰化訓練效能；另特別叮囑各級幹部，操演全程務必嚴密操演區域安全管制，並與海巡署等友軍單位保持密切聯繫，同時應落實風險管控及危安防處作為，有效消弭危安潛因，確保實彈射擊訓練安全無虞。