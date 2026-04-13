呂坤修視導進訓部隊 勉建構強韌戰力

記者林睿奕／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將特地在聯勇測考前夕，親赴三軍聯訓基地，慰勉進訓部隊與鼓舞官兵士氣，勗勉全體幹部，發揮聯合作戰戰力，要從統一作戰思維開始做起。陸軍是國土防衛的主力，也是削弱戰略的重要執行者，隨著整體軍事戰略的革新，用兵理念與戰術戰法，也必須跟著改變。各級幹部必須與時俱進調整思維，在測考的過程中，思考如何才是最有效、且能達成上級所賦予的任務，建構更強韌地面防衛戰力。

呂司令昨日在政戰主任樓中將、督察長蔡少將及10軍團副指揮官馬少將等重要幹部陪同下，親赴三軍聯訓基地視導進訓部隊。首先聽取任務簡報，了解單位執行三軍聯合火力實彈測考整備情形，接續親赴各操課場地，實地了解操演動次、後勤維保、指管通聯及安全管制等整備實況。看到官兵頂著炎熱的天氣與漫漫黃土，全力以赴做測考前的整備，呂司令勉勵官兵，大家所滴下的每一滴汗水，都是為國家、為人民，也是為了家人而流，每一次的訓練都是在考驗官兵的體能與精神意志的極限，期許大家「挺過磨練、撐過淬鍊」，成為更好、更強的陸軍。

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此外，呂司令分享自己率隊參加聯勇測考的經驗，基地測考的不只是戰術運用，也是幹部領導統御的測驗。部隊是否團結一致，有高度的向心力與信任感，在測考的過程會毫不掩飾地顯現。希望幹部在訓練的同時，也要善盡照顧官兵的責任，隨時留意身心狀況、水分補充及膳食衛生，必須在平安的前提下，圓滿完成測考任務。

陸軍司令呂坤修上將昨日特地在聯勇測考前夕，親赴三軍聯訓基地，慰勉進訓部隊與鼓舞官兵士氣。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將親赴各操課場地，實地了解操演動次、後勤維保、指管通聯及安全管制等整備實況。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將分享自己率隊參加聯勇測考經驗，並指出基地測考的不只是戰術運用，也是幹部領導統御的測驗，部隊是否團結一致，有高度的向心力與信任感，在測考的過程會毫不掩飾的顯現。（陸軍司令部提供）