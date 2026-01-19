呂坤修視導金門部隊 慰勉戍守前線辛勞

記者葉軒瑜／綜合報導

春節將屆，陸軍司令呂坤修上將昨日在督察長蔡少將、士官督導長林榮華士官長等重要幹部陪同下，親赴金門后嶼等防區前線春節慰勉暨戰備視導，實地走訪訓練場地及官兵住用環境，深入了解單位戰備整備、海哨執勤及無人機訓練實況；同時頒發團體加菜金及慰問品，肯定官兵戮力戰訓的辛勞，為戍守前線的弟兄姊妹們加油打氣，提前祝賀佳節愉快。

呂司令與官兵座談時，特別叮囑妥善年終考績獎金規劃，絕對不要輕易相信網路上的訊息，慎防遭受詐騙；另因應共諜案件增加趨勢，呂司令強調，杜絕共諜是陸軍當前重要任務，也是確保作戰任務達成的基礎。各級主官、政戰主管、士官督導長要負起完全責任，將中共誘騙官兵的話術，用淺顯易懂的方式讓官兵明白，並且不斷灌輸愛國信念，在心中建立「成為共諜最可恥」的共識。

呂司令表示，面對作戰型態轉變及新式武器裝備陸續籌獲，陸軍持續興革戰備整備作為，期勉各級幹部應保持積極的學習態度，依「循序漸進、按部就班」原則，扎實新式裝備與無人機飛操手等基礎訓練；另在無人機訓練及應用方面，勉勵外離島官兵與本島相關單位「互相交流、彼此學習」，藉此了解自身不足、汲取科技新知，以達持續求精求變、提升防衛戰力之目標，有效肆應未來戰場環境。

春節將屆，陸軍司令呂坤修上將在重要幹部陪同下，親赴金門后嶼等防區前線春節慰勉暨戰備視導。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將於座談時，提官兵妥善年終考績獎金規劃，慎防受騙。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂坤修上將期勉各級幹部應保持積極的學習態度，依「循序漸進、按部就班」原則，扎實新式裝備與無人機飛操手等基礎訓練。（陸軍司令部提供）