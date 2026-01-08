呂坤修視導M1A2T戰車換裝訓練 勉落實實戰化訓練要求

記者王子昌／綜合報導

陸軍司令呂坤修上將昨日在教準部指揮官孔中將、司令部督察長蔡少將等重要幹部陪同下，前往裝甲兵訓練指揮部，視導M1A2T戰車換裝訓練實況，特別提醒教訓整備、訓練設施工程及後勤維保等各項重要工作面向，均應確依任務節點管制執行，以確保接裝任務如期如質達成，透由新一代戰力導入，厚植陸軍整體戰力。

呂司令強調，M1A2T戰車的換裝訓練，對於國軍地面戰力提升至關重要，勉勵裝訓部全體教官及重要幹部，務必落實「實戰化」訓練要求，結合當前敵情威脅及戰場環境，扎實執行各項訓練課目及狀況演練，達為戰而訓目標；另針對訓場整建工程，亦提醒各級幹部，應發揮監管責任，掌握施工進度及品質，俾利整建工程符合戰訓實需。

廣告 廣告

陸軍司令呂坤修上將前往裝甲兵訓練指揮部，視導M1A2T戰車換裝訓練實況。（陸軍司令部提供）

呂司令勉勵裝訓部全體教官及重要幹部，務必落實「實戰化」訓練要求，扎實執行各項訓練課目及狀況演練。（陸軍司令部提供）