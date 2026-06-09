呂士軒、李竺芯獻聲金曲37入圍VCR

記者王丹荷／綜合報導

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在臺北小巨蛋登場，今年入圍VCR特別邀請曾於去年榮獲金曲獎肯定的黃子軒、戴曉君Sauljaljui、呂士軒及李竺芯獻聲配音，廣告主持人則由主持新星木木擔綱，本屆遞獎大使更是打破過往慣例，特別邀請人氣男團Ozone擔綱，守護象徵音樂人最高榮耀的金曲獎座，為典禮再添亮點。

上屆金曲抱回「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」雙料大獎的客語歌王黃子軒，今年受邀為入圍VCR獻聲，他表示過去以入圍者身分參與金曲獎時，心情難免會緊張，笑說：「平常心是不可能的，入圍就太不平常了！」坦言相較於身為入圍者時的忐忑心情，以配音者身分參與則讓他倍感榮幸，也期盼自己的聲音能化作對入圍者最真摯的祝福，勉勵所有在音樂路上前進的音樂人，都能長長久久地參與這場盛典。

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去年憑藉《VAIVAIK 尋走》榮獲金曲獎肯定的戴曉君Sauljaljui，今年則以新身分參與金曲獎，為入圍VCR配音，她笑說這次參與如同在丟捧花，要把幸運傳遞給下一位幸運兒，感性表示製作專輯的過程雖然痛苦，但回頭看才發現低谷其實是一片花園，「完成作品的那一刻，我就覺得自己配得起這份榮耀了！」回憶起在台下等待的時刻，她幽默比喻成在玩「鬼抓人」、形容等待過程既緊張又刺激。

去年一舉奪下金曲2項大獎的饒舌歌王呂士軒，今年將以入圍VCR配音者的身分共襄盛舉，從得獎者變成幕後獻聲的人，呂士軒分享在錄音時，彷彿重新認識了一次今年所有入圍作品，笑說：「辛苦評審了！」一路經歷評審、入圍者到得獎者等不同身分，他更深刻感受到，能夠成為「當代」的一部分是很幸福的事，認為比起結果，能夠在典禮現場感受每個瞬間才是最珍貴的回憶，也鼓勵大家持續相信自己真正想做的音樂。

臺語歌后李竺芯去年以超強黑馬之姿狂掃3項大獎，成為金曲最大贏家，今年同樣氣勢如虹，憑藉結合前衛AI科技的〈Sakura Gansha〉入圍本屆「最佳MV獎」，該作品在叩關金曲前便已累積15座國際獎項肯定；過去李竺芯以獨特的「法式臺語」唱腔驚豔樂壇，將語言玩出前衛新高度，今年同樣加入入圍VCR的配音陣容，各界也相當期待她將如何以獨具辨識度的嗓音，陪伴入圍者與觀眾迎接入圍名單揭曉的重要時刻。

臺語歌后李竺芯獻聲金曲37入圍VCR。（台視提供）

饒舌歌王呂士軒為金曲37入圍VCR獻聲。（台視提供）

木木圓夢擔任金曲37廣告主持人。（台視提供）

人氣男團Ozone擔綱首任金曲遞獎大使。（台視提供）