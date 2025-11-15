呂士軒《樂團祭》驚喜合體鳳小岳！ 笑曝靠「丟餅乾」促成同台

樂團養成節目《樂團祭》最新一集首度開放跨團合作，每組樂團都將與唱將或是藝術家聯手登台，展現截然不同的舞台化學反應。本集特別邀請創作歌手鼓鼓（呂思緯） 擔任神秘客，更透露在組成MP魔幻力量前，玩樂團時期特別堅持己見，直言：「那時候誰跟我講什麼我都不理，只管自己想幹嘛。」分享叛逆的一面。新科金鐘影帝「演而優又唱」的鳳小岳，所領軍的「壓克力柿子」也與新科金曲歌王呂士軒同台演出，嗨翻全場。

鳳小岳（左）領軍「壓克力柿子」與呂士軒（右）同台演出，嗨翻全場。（圖／《樂團祭》提供）

鼓鼓從音樂人角度出發講評各組演出，他笑說自己過去玩過許多獨立樂團，如今則和丁噹、蕭秉治組成東部限定團體「GDX」。但也坦言玩樂團的迷人之處就在於「那種無法被輕易拔除的靈魂。」笑稱「我現在靈魂已經被拔除，領域展開，什麼都可以！」

他也分享，不同時期面對不同的人、想對社會輸出的訊息也不同，「現在的我希望用不一樣的樂風，帶給大家快樂的東西，能經歷每個階段，真的很幸福。」

鼓鼓擔任《樂團祭》全新單元「盟友夢幻聯動」神秘客。（圖／相信音樂提供）

最具話題的莫過於鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」與呂士軒的聯動合作，舞台從沉穩搖滾瞬間轉為爆裂嘻哈節奏，鳳小岳與呂士軒在台上即興互動，節奏與情緒的對撞掀起全場高潮。聊到與雙方合作，呂士軒笑說：「跟壓克力柿子合作就像和一群資優生一起玩音樂！」並開玩笑爆料：「我丟餅乾給帥哥鳳小岳，沒想到就上鉤了，可以合作了！」

鳳小岳則反過來直呼呂士軒是自己的偶像，稱讚對方專業又即興，讓舞台「有種真正在玩音樂的感覺。」

鳳小岳稱讚呂士軒讓舞台「有種真正在玩音樂的感覺。」（圖／《樂團祭》提供）

除了壓克力柿子與呂士軒之外，其他5組組合也展現各自風格。開場由在《大嘻哈時代2》表現亮眼的饒舌歌手艾蜜莉和南極菠蘿，帶來嘻哈帶點放克的搖滾歌曲，打開全場氣氛；GENBLUE 幻藍小熊的2位成員AYEON和許媛媛與 Everydaze 樂團 聯手演出，帶來優美的和聲演出，讓觀眾聽得如癡如醉；美麗本人則用帶點搞笑的方式與迷幻優美的庸俗救星擦出特別的表演火花；夕陽武士和鄭宜農的組合，帶來本集最具溫度的舞台，鄭宜農以柔和嗓音融合夕陽武士厚實台語搖滾，被盛讚為「跨世代最動人的合作」；壓軸登場的 浪漫里與陳泳希則以青春原創曲為本集畫下句點。

