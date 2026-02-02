呂建德：長照基金來源多元 財源穩定無虞

（中央社記者曾以寧台北2日電）衛生福利部次長呂建德今天表示，長照基金來源多元，財源穩定無虞，目前估計也充足，請各界放心。至於中央政府總預算案持續卡關，他呼籲立法院盡快審議，確保民眾福祉。

中國時報報導，因應租金、新青安利息補貼，內政部住宅基金資金吃緊，爭取房地合一稅分配於住宅政策支出比率從20%提高到30%；但衛福部不樂見，並認為房地合一稅是長照基金的主要財源，分配於長照支出比率要維持80%以上。

對此，呂建德說明，長照基金來源多元，衛福部一定會確保足以因應支出，確實現在房市方面有些下滑情況，但衛福部也會透過其他方式，確保財源穩定無虞，目前的估計也非常充足，請各界放心。不過，至於是否會調高給支付費用，他說，會依據人口高齡化狀況與實際需要進行適時調整。

中央政府總預算案持續卡關，呂建德表示，長照主要財源來自長照基金，不過基金與國家預算間也具有連動關係，且政府所提政策，基本上都是福國利民的政策，因此呼籲立法院盡快審議，確保國家社會福利與民眾福祉。

為促進年輕族群認識長照服務，鼓勵參與長照議題，衛福部舉辦「有長照挺你、CARE到心坎裡」影音徵件活動，吸引39所共136隊、229名學生跨域組隊參賽，網路人氣投票突破9800票。頒獎典禮今天在衛福部舉辦，呂建德頒發總獎金新台幣55萬8000元的獎項。

呂建德表示，過去長照宣導多針對40歲以上族群，不過台灣已經進入超高齡社會，高齡人口占總人口20%以上，因此盼年輕一輩也能一同學習如何照顧長輩。為讓「長照服務」進入年輕世代視野，活動依深度分為「觀察與想像」、「共鳴與渴望」、「行動與倡議」3組，讓不同科系背景的學生都能找到切入點。

衛福部新聞資料指出，這次賽事邀請藝人鼓鼓（呂思緯）擔任徵件活動大使；身為失智症母親的照顧者，鼓鼓長期關注長照議題，不僅多次在社群推廣，更拍攝形象影片現身說法。衛福部主動出擊，深入校園舉辦說明會，吸引非長照領域學生與社工、照顧相關科系所進行跨領域合作、展現獨特觀點。（編輯：管中維）1150202