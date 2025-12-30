呂捷列中共軍演「正常台灣人該有反應」 一句話酸爆舔共仔

政治中心／林昀萱報導

中國解放軍無預警實施圍台軍演引起兩派熱議。（圖／翻攝自中國軍網）

中國解放軍東部戰區自29日在我國周邊實施針對性軍事演習，代號是「正義使命-2025」，引起兩派議論。補教名師呂捷點出面對中共軍演正常台灣人的理解，並列出「以身為一個中國人感到驕傲」這一派會有的反應大酸。

離2025年結束已不遠，中共解放軍29日無預警展開為期至少兩日的軍演，在台灣周邊實施針對性軍事演習。國防部針對此不理性的挑釁行為，表達強烈譴責，並成立應變中心依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

中國舉行圍台軍演，呂捷酸爆舔共仔態度。（圖／翻攝自X平台 @OttoHuang120）

呂捷30日在臉書粉絲專頁「呂捷歷史-朕即天下！」分享總統賴清德針對中國攻打台灣迫切性的發言。賴清德表示：「這幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到。所以如果中國設定2027年，要達到侵台的準備，那我們只有一個選擇而已：不斷提高他的難度。他如果是以過去的標準，來達到2027年的侵台目標，我們要持續不斷地累積，提高他的難度，讓他永遠都達不到這個標準，臺灣自然而然就可以安全。」

呂捷表示，聽到這席話正常人的理解會是：「提升自我防衛，拉高侵犯臺灣難度，嚇阻中共侵略，臺灣就能安全」。呂捷話鋒一轉大酸，而以身為一個中國人感到驕傲的理解會是：「X！挑釁、綠共、獨裁、32:0、青鳥崩潰了、賴清德下台！」網友見狀也贊同附和：「說挑釁的，麻煩請把自家門鎖拆掉，門戶大開，讓鄰居隨時進去參觀。不然你們都在挑釁鄰居喔！」「就像現在小偷的技術越來越高，我們當然也是要提升保全提高防盜措施～難不成還像以前一樣晚上家裡不關門沒關係嗎？」「藍白就是想把台灣送給對岸」、「支持總統，支持政府」。

