呂捷曝中國軍演「正常台人該有反應」 1句酸「舔共仔」態度

中國近年來對台文攻武嚇不斷，屢屢派遣軍機赴台海周遭。日前，中共更無預警發動「正義使命－2025」軍演，持續製造台海區域緊張。面對軍事威脅，台灣內部則出現兩種聲音，一派支持政府，另一派則持反對意見。對此，補教名師呂捷就在臉書撰文，點出台灣人該有的反應，並大酸另一種聲音多數為「認同中國者」的中國人。





面對中共進行繞台軍演，呂捷指出，這幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為實力尚未到位。因此，如果中國設定2027年要達到侵台準備，我們只有一個選擇：「不斷提高對方的難度。」他進一步說：「如果是以過去的標準，來達到2027年的侵台目標，我們就要持續不斷地累積、提高他的難度，讓他永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。」



呂捷曝中國軍演「正常台灣人該有反應」！1句話大酸「舔共仔」態度

呂捷點出正常台人面對中國軍演理解，應為「提升自我防衛」。（圖／翻攝呂捷臉書）對此，呂捷認為，正常台灣人的理解會是：「提升自我防衛，拉高侵犯台灣的難度，嚇阻中共侵略，台灣就能安全。」但他話鋒一轉，反酸以身為一個中國人感到驕傲者的理解會是：「X！挑釁、綠共、獨裁、32：0、青鳥崩潰了、賴清德下台！」









