呂文婉女兒考上律師了 分享喜訊曝「忍不住爆哭」：卸下母兼父職重擔

【緯來新聞網】資深媒體人呂文婉在臉書開心分享女兒通過律師高考的消息，直呼：「我家美女律師誕生了」，呂文婉也感嘆道：「忍不住爆哭！煎熬終於放下。」言語中不難看出呂文婉對女兒的用心付出。

呂文婉女兒考上律師。（圖／翻攝呂文婉FB）

呂文婉憑藉直白又精準的評論風格受到關注，平時也透過社群平台與粉絲分享生活點滴。結束婚姻後，她一手扶養女兒 Mareen 長大，母女感情深厚，Mareen 先前以優異成績考上東吳大學法律系，這次順利通過國家考試，距離成為正式執業律師又邁進一大步。



貼文中，呂文婉也分享兩人日本旅行的合照，Mareen 身穿白色厚外套、留著長髮，展現自信氣質，呂文婉則戴著太陽眼鏡、身著奶油色羽絨外套，母女倆緊緊依靠、笑容燦爛，畫面溫馨。



她在文字中透露看到榜單當下忍不住落淚，感性寫下：「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下。」陪伴女兒一路走來的過程，讓她倍感欣慰與驕傲，直言這份收穫來得不易，也讓她情緒激動，感慨萬分。

