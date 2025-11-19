呂文婉廟裡拜拜遇怪事！婦人硬塞籤詩 義工秒抽走撕碎

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

資深媒體人呂文婉經常在社群分享日常，昨(18)日透露前往白沙屯拱天宮拜拜竟碰上怪事，被一名婦人往手裡硬塞一張籤詩，但她來不及看完就被一旁目睹的義工抽走，撕碎丟入垃圾桶，經詢問才知廟裡屢次發生不肖人士假借通靈，藉此攀談騙財。

呂文婉在臉書分享，昨天起了大早，準備鮮花素果前往白沙屯拱天宮拜拜，強調自己不是「一年信徒」，只要有空大約一兩個月就會回去一次，不料今天卻碰上怪事。在廟裡參拜時，聽到一位婦人突然叫她，便轉過頭禮貌性點頭打招呼，心想應該是觀眾，沒想到對方沒來由塞了一張籤詩說「這是一位老師要跟妳結緣的...」，然後轉身消失在人群中。

廣告 廣告

呂文婉表示，從字面上看那張籤詩不是很好，但來不及細究，廟裡義工立馬從她手中抽走，撕碎丟入垃圾桶，原來義工目睹一切，後來另一名解籤的師兄了解狀況後，無奈表示廟裡屢屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財，對此廟方也早有公告，提醒信眾務必提高警覺，但防不勝防。

除此之外，呂文婉也推測，也許還有一種可能，就是意圖把壞運過給她，讓她不敢相信，直呼「宗教聖地，媽祖娘娘慈愛庇佑眾生之所，居然有人膽敢如此歹心」，坦言當下多少有些忐忑不安，所幸在解籤義工釋疑後，才放下心中疙瘩。

解籤的師兄也強調，籤詩是經由個人向媽祖稟告事由，再以搏杯確認並取得媽祖指示籤詩，屬於個人，跟他人無關，這種異想天開，意圖將壞運過給別人的卑劣行徑怎可能得逞，安慰她「真的不需要想太多，她幫妳過了一個厄運。」

原始連結







更多華視新聞報導

金管會：前9月詐騙陳情439件 籲民眾「3不」防詐

初四接神！鎮瀾宮國運籤抽「中下」 北港朝天宮「中平」

大雨淹進廟宇倉庫 廟方人員急用畚斗掃水

