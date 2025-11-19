呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦塞「籤紙」 義工衝上前秒撕碎：想過壞運

資深媒體人呂文婉18日一早準備鮮花素果前往白沙屯拱天宮參拜。據其表示，她並非一年信徒，平時只要有空，約一至兩個月便會前往參拜一次。

根據呂文婉在廊平台發文描述，當天她在廟內參拜過程中，一名陌生婦人突然大聲呼喊她的名字。呂文婉原以為是熱情觀眾，便禮貌性點頭打招呼。未料該名婦人隨即將一張籤詩強行塞入她手中，並聲稱「這是一位老師要跟妳結緣的」，隨後便迅速消失在人群之中。

呂文婉表示，她還來不及細看籤詩內容，廟裡一名義工便立即衝上前，從她手中抽走籤詩，當場撕碎並丟入垃圾桶。

廣告 廣告

解籤義工向呂文婉說明，最近廟裡時常出現不肖人士，假借通靈名義接近信眾，目的是製造恐慌情緒，藉機攀談進行斂財。義工表示，另一種可能性是該名婦人抽到不吉利的籤詩，意圖將厄運轉嫁給呂文婉。

呂文婉坦言聽完解釋後確實受到驚嚇，一度感到忐忑不安。解籤義工隨即安撫表示，求籤必須由當事人親自向媽祖稟告，並透過擲筊獲得同意，屬於個人行為，與他人無關。因此對方想將厄運轉嫁他人的行為不會得逞，呂文婉無須擔心。

此事件在社群平台曝光後，引發網友廣泛討論。多數網友對此行為表達強烈譴責，有網友留言表示「敢在拱天宮廟裡做這種事，是不知道媽祖會懲罰嗎」、「防人之心不可無」。也有網友感謝呂文婉的分享，讓大眾了解廟宇可能發生的詐騙手法。

部分網友則安慰呂文婉，表示「媽祖娘娘很慈悲，全部的事媽祖娘娘都有看到，不要怕，一定沒事」、「好人有好報，妳是有福氣之人，凡事逢兇化吉」。也有網友從宗教角度分析，指出「光把下下籤籤詩丟給別人，是無法把壞運過給別人的，因為那不是給你的」。

更多品觀點報導

大甲媽首度遶境桃園賜福！何志偉親自抬轎祈求國泰民安

每次拜過的供品好像都特別容易壞？難道真的是好兄弟吃過

