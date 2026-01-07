呂文婉怕「被未來女婿討厭」！愛女秒回13字暖哭她

娛樂中心／饒婉馨報導

資深媒體人呂文婉以犀利觀點深受觀眾喜愛，離婚後與女兒 Mareen 相依為命，母女感情十分深厚。呂文婉平時常在社群分享生活，她6日在臉書透露一段與女兒討論婚姻的對話，不料女兒的暖心回覆，令她感動不已。





呂文婉怕「未來女婿不喜歡自己」 女兒霸氣13字她急喊：一定要PO出來…

呂文婉（左圖右）和女兒Mareen（左圖左、右圖）感情相當深厚，常常能在臉書看見兩人合照。（圖／翻攝自臉書粉專《呂文婉get in TOUCH》）

呂文婉在臉書粉專分享自己的「阿母小劇場」，她先是試探性地詢問女兒「萬一妳老公不喜歡我...對我不好...怎麼辦？」，沒想到女兒竟秒回「不可能！」，她不死心又接著表示「天底下哪有什麼不可能的...」，沒想到女兒只用一句話，就讓她懸著的心徹底放下。愛女Mareen直言「因為老公可以換，媽媽只有一個！」，呂文婉聽到後瞬間一股暖意湧上心頭，激動道「歐謀！差點把銀行密碼通通交出去」，特別發出這段對話並在文末特別強調「這一定要po出來的...證據啊」。

呂文婉（左）得到女兒Mareen（右）暖心回應，忍不住紀錄在臉書當作「證據」。（左圖左、右圖）（圖／翻攝自臉書粉專《呂文婉get in TOUCH》）

貼文曝光後，引來大批網友留言「女兒好貼心喔，媽媽只有一個有這句話就夠了」、「女兒太貼心惹，妳出頭天了，太棒了」、「姊妹花搭檔」、「聽聽就好不要太衝動喔哈哈，女兒越來越漂亮」、「還不把密碼交出去！」；還有網友開玩笑表示「問太多這樣的問題，女兒很累！」，引來呂文婉親自回覆「偶爾還是要讓小孩累一下」。





原文出處：呂文婉怕「未來女婿不喜歡自己」 女兒霸氣13字她急喊：一定要PO出來…

