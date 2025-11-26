呂文婉感嘆「人性就是這樣」1句話道破真實處境引共鳴

呂文婉發文感慨「人性就是長這樣」。（中天綜合台提供）

資深媒體人呂文婉以犀利觀點與豐富資歷，長年活躍於各大談話節目，亦常在社群平台分享生活點滴，吸引許多粉絲追蹤。近日她在臉書發文，以直白語氣點出生活中最真實的人性面，引發網友共鳴。

呂文婉在貼文開頭提到「人性就是長這樣」，指出生活裡的許多對比令人無奈：「天天做飯的，偶爾一頓沒煮就被雜雜唸；幾百年不做飯的，心血來潮難得做一次卻被大誇特誇。體貼懂事的，一旦不配合就被數落沒良心；恣意妄為的，稍微乖巧一點就被捧掌心。」

廣告 廣告

她直指，往往溫暖又善良的人承擔更多，卻很容易被當成理所當然，語重心長提醒：「這世界總讓溫暖善性的人承擔更多，被付出請別『習以為常』，當作『理所當然』。不懂感知、感恩、感謝，還需要改哪門子運？！」，疑暗指許多關係之所以失衡，是缺乏最基本的感謝。

該篇貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言感嘆：「這個我懂我真的懂，感同身受」、「人們不會記的你幫他的每次，他只會記得你唯一不幫他的那次！人性~」、「姐，大大對」、「要得到所有人滿意很難」、「這叫做習慣了，日子一久就變成理所當然。人性就是這樣容易被慣壞！」

更多中時新聞網報導

NBA》復仇拓荒者險全武行 雷霆9連勝

醫美診所抽脂、拉皮 明年納評鑑

張孝全搶帝感言10年前已寫好