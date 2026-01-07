呂文婉憂未來女婿不愛她 女兒神回暖炸：差點交出銀行密碼

呂文婉和寶貝女兒Mareen。（圖／翻攝自呂文婉 臉書）

資深媒體人呂文婉長年活躍談話性節目，以條理清晰、觀點犀利深受觀眾喜愛。獨自扶養女兒Mareen長大，母女感情深厚，女兒不僅遺傳高顏值，近日更順利通過考試，正式成為「準律師」，喜訊一出引發不少祝福。呂文婉近日再度在社群分享母女日常，擔心地問女兒若未來老公不喜歡自己該怎麼辦，沒想到女兒的神回覆讓她暖心直呼，「差點把銀行密碼通通交出去！」

呂文婉在臉書以「阿母小劇場」為題分享對話內容，她問女兒：「萬一妳老公不喜歡我，對我不好，怎麼辦？」女兒秒回：「不可能！」她則反問：「天底下哪有什麼不可能的。」擔心未來如果女兒另一伴出現，可能會引響母女感情。

女兒卻堅定表示：「因為老公可以換，媽媽只有一個！」簡單一句話卻充滿力量，讓她當場被暖到不行，笑稱自己差點情緒潰堤，「歐謀！差點把銀行密碼通通交出去」，更笑說這段對話一定要留下來當證據。貼文曝光後，立刻引來大批網友留言，直呼女兒情商滿分，也盛讚母女之間的深厚情感。

事實上，呂文婉與前夫離婚多年，長期扮演母兼父職角色，陪伴Mareen完成求學階段。女兒先前以優異成績考上東吳大學法律系，並順利完成5年學業，如今再傳通過考試、邁向律師之路的重要里程碑。

