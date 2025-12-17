呂文婉拜媽祖遭「婦人亂塞紙條」 立刻被義工撕碎 真相超驚悚

呂文婉拜媽祖遭婦人亂塞紙條，親自還原真相超驚悚。（示意圖: shutterstock／達志）

資深媒體人呂文婉先前與女兒到白沙屯拜拜，怎料，期間遇上怪事，遭一名陌生婦人強迫過壞運氣，讓她至此仍心有餘悸。她日前登上節目《命運好好玩》還原當時經過，不僅直言現在很害怕收到陌生人的東西，也呼籲民眾要小心受騙。

呂文婉回憶，先前與女兒到白沙屯拜媽祖，因為覺得運勢不順，就尋求改運或過運的方式，所以她請示完媽祖後，開始到後殿進行補運流程。正當拜拜的東西都準備就緒，她卻突然被一名4、50歲的婦人叫住：「文婉，一個老師要跟妳結緣」，並接收了一張小紙條，然後臉上笑瞇瞇的婦人就立刻轉身離開。

然而，呂文婉完全不清楚婦人的意思，也來不及追問，可是一看紙條上的籤詩，就覺得內容不對勁。所幸旁邊走來一名義工，說了一句「這不是妳的吧」後，立即將紙條拿走撕碎，才知道婦人的行為有「過運」的涵義。呂文婉坦言，至今仍覺得有疙瘩，並戒慎恐懼說不敢再亂收人家的東西，更呼籲民眾要小心：「身心最脆弱的地方最容易受騙。」

另外，她分享有網友也疑似被過運，網友當時運勢很差，然後挺著孕肚走在路上，突然一名女子衝出來摸了網友的肚子，女子摸一摸就迅速跑掉，讓網友心裡發毛便到廟裡拜拜。怎料在預產期之前，網友突然胎盤剝離，緊急到醫院進行急產，小孩出生的時候已經沒有呼吸心跳，所以胎兒即刻接受治療。

不過，呂文婉補充，「她（網友）雖然很衰，但沒有錯過急救的黃金時期，不僅遇到治療的權威醫生，還搶到一位難求的病房」，事後網友回想才知道，其實網友當初拜拜的寺廟是專門庇佑孕婦跟小孩，於是呂文婉轉念認為：「所以其實說被過運，有時候也許人家幫你過壞運，（但也代表）好運來了。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

