呂文婉拜拜遇「婦人亂塞籤詩！」義工搶走撕毀真相曝光

資深媒體人呂文婉除了在節目中分享娛樂八卦，私下也常在社群分享生活。她18日在臉書透露，一早前往白沙屯拱天宮參拜時遭遇令人錯愕的插曲。一名婦人突然喊了她的名字，接著將一張籤詩塞到她手中後，立刻消失在人群中。廟方義工看見後立即上前，將籤詩抽走並當場撕碎丟進垃圾桶，讓她一時相當錯愕。

呂文婉回憶，當天她準備鮮花素果、虔誠進廟拜拜，自認並非「一年信徒」，平時只要有空大約一兩個月就會回去參香。她表示，當時正在參拜，聽到一名婦人喊她的名字，本以為是認出她的觀眾，禮貌點頭後，對方卻突然將籤詩塞給她，還說：「這是一位老師要跟妳結緣的。」說完便匆匆離開。

呂文婉表示從字面上看來，那張籤詩不是很好，但來不及細究，現場一名義工便迅速衝來將其撕毀。對方向她解釋，廟裡偶爾會出現假借通靈名義、趁機恐嚇或攀談信眾的不肖人士，有些甚至藉此行騙，希望她不要受到驚嚇。呂文婉坦言，另一種讓她更不安的想法，是對方是否意圖把「壞運」轉移到她身上，讓人難免心裡發毛。

之後，一位負責解籤的師兄了解情況後，向她說明籤詩的取得必須由當事人向媽祖稟告，再以擲筊確認，因此每張籤都是「本人專屬」，與旁人無關。他也強調，別人塞來的籤詩根本不具意義，更不可能將壞運轉嫁他人，並安撫她說：「真的不用想太多，她反而幫妳擋了一個厄運。」這番話讓呂文婉終於放下心中的忐忑。回顧整件事，她感嘆：「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎？」也提醒信眾參拜時務必提高警覺。

