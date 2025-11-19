呂文婉拱天宮拜拜遭塞籤紙 義工撕碎：恐為騙財手法

苗栗縣 / 綜合報導

資深媒體人呂文婉到苗栗白沙屯拱天宮拜拜，說遇上離奇事件，她被一名陌生婦人叫住，還塞了一張籤紙給她，當下廟裡義工就搶過去撕碎丟掉，義工說，廟裡會有不肖人士假借通靈接近信徒，製造恐慌藉此攀談騙財，另外一種民俗說法，說是把壞運氣過給別人。廟方強調，遇到這種情況可以趕快跟穿制服的廟方人員反映，廟方會及時處理。

資深媒體人呂文婉，到苗栗白沙屯拱天宮拜拜，說碰上了怪事，參拜過程中，遇到一名婦人喊她，還塞了一張籤詩，說是老師要結緣的。

廣告 廣告

資深媒體人呂文婉說：「我看了一下那個籤詩，很不好，當然心裡就會覺得毛毛的，有一個義工先生，他就走過來他就說，這不是妳的籤詩對吧，我說不是，他就馬上把那個籤詩拿走之後，在我眼前，把它撕碎，然後丟掉。」

呂文婉說，那張籤詩不是很好，聽了另一名解籤的師兄了解狀況，說是廟裡有不肖人士，假借通靈，製造恐慌，藉此攀談騙財，另外還有一說，說這樣塞籤詩，可以把壞運過給別人，民俗專家楊登嵙說：「下下籤塞給民眾，企圖將不好的運勢，轉嫁給他人。」

平常日拱天宮拜拜的人不少，廟裡志工說，確實有看到，呂文婉過來拜拜，白沙屯拱天宮志工說：「她有來在大殿拜媽祖，拜很久，你說的籤詩。」白沙屯拱天宮志工VS.記者說：「我們沒看到她抽籤，有信徒塞東西給她有看到嗎，那個我們都沒有，沒有。」

白沙屯拱天宮秘書林幸福說：「她並沒有向廟方反映，所以廟方這邊也是後來才知道這個訊息。」拱天宮表示，民眾來拜拜，遇到不認識的人塞籤詩的情況，趕快找穿制服的廟方人員反映，廟方會協助處理。

原始連結







更多華視新聞報導

呂文婉廟裡拜拜遇怪事！婦人硬塞籤詩 義工秒抽走撕碎

白沙屯媽祖南投贊境 首度停駕看守所賜福收容人

白沙屯媽祖「3神贊境」 萬人跪地「鑽轎腳」祈求平安

