呂文婉撰文悼曹西平：彷彿又聽到他開始「醜八怪！我跟妳很熟嗎？！」

資深藝人曹西平驚傳猝逝，資深媒體人呂文婉貼出一張她跟曹西平、綜藝天王吳宗憲合照哀悼，她說，寫到這裡，彷彿又聽到他開始霹靂啪啦：「醜八怪！我跟妳很熟嗎？！」

呂文婉表示，曹哥向來討厭攀親帶故，更痛恨虛情假意的交遊。他心直口快，出了名刀子嘴豆腐心。寫到這裡，彷彿又聽到他開始霹靂啪啦：「醜八怪！我跟妳很熟嗎？！」

呂文婉回憶，那次同台錄影結束，她送他回家；車上聊了很多。他說從不羨慕別人開名車、住豪宅，自己的生活很簡單...每天走河堤運動、買菜、煮飯；節目不太上，除非是自己真的喜歡的。這把年紀了，何必再看人臉色。

「他也替我開心，說我離婚後，一個人帶著孩子努力生活，而且越過越好。我們還聊起共同的老朋友羅姐走得太早...那些只有老朋友之間才懂的回憶」。

必須說，曹哥真的「很性格」。呂文婉透露，好幾次廠商透過她想找他業配，他總是已讀不回。近年來，他只專心經營自己的耳環店，走自己的路，不解釋，也不妥協。

曹哥走了，但他的真、他的直、那不願討好的姿態，會一直留在記憶裡...

呂文婉說，曹哥，這張照片祢還記得嗎？！憲哥說祢心情不好，擔心祢鑽牛角尖，找祢出來吃吃飯聊聊天散散心...

