呂文婉曝女星未婚生子「淪阿公店小姐」…晚年撿回收維生

娛樂中心／饒婉馨報導

媒體人呂文婉日前在節目上提到一位女星好友的遭遇，原本對方長得很漂亮，好不容易從八大行業轉行進入演藝圈，知名度一度飆高也讓她賺了很多錢；沒想到因為未婚生子，加上遇到不負責任的男人，導致事業逐漸走下坡。為了養小孩，她只好回頭去做陪酒生意，最後甚至淪落到去阿公店工作，現在年紀大了，只能靠撿資源回收過日子。





呂文婉曝昔當紅女星未婚生子「淪阿公店小姐」！她喝到肝壞掉…靠撿回收維生

呂文婉在節目透露某女星經歷，引人唏噓。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞挖挖哇！》）

廣告 廣告

呂文婉在《命運好好玩》節目中爆料，這位女星雖然是做酒店出身，但因為外型亮麗，而被挖掘進演藝圈，「剛開始她真的有賺到錢，但是因為未婚生子的關係，小孩的爸爸不負責任，所以她非常辛苦，後來她又回到老本行，陪酒唱歌，喝到肝都壞掉」。原本貌美長相還可以讓她去酒店上班，然而隨著年紀增長、外表逐漸多了歲月痕跡，她只能從酒店轉到紅包場，最後甚至為了生活，淪落到去阿公店出賣色相的地步。

呂文婉曝昔當紅女星未婚生子「淪阿公店小姐」！她喝到肝壞掉…靠撿回收維生

女星要靠撿回收度日，兒子長大仍無法替媽媽分擔。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

呂文婉心疼地說，她後來聯絡女星時，其小孩已成年，不過仍替媽媽分擔，「兒子去當兵長大成人，但對媽媽的生活方面並沒有任何金錢上的支援，後來她靠著撿寶特瓶、撿回收過日子」。這名曾經在螢光幕前閃閃發光的女星，最後的生活竟然是靠著在街頭撿寶特瓶、撿回收來換取微薄的零錢過日子，後半輩子的生活讓人看了非常難過。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：呂文婉曝昔當紅女星未婚生子「淪阿公店小姐」！她喝到肝壞掉…靠撿回收維生

更多民視新聞報導

101爆歧視！移工看鞋遭回「那很貴」賈永婕發聲了

賈永婕曬「歧視爭議店」喊話員工！她直言：會更嚴格

林妍霏諷李多慧、嗆李珠珢廣告「X小」！富邦育樂回應了

