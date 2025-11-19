呂文婉曝拱天宮參拜遭陌生婦人塞籤詩 廟方回應了

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕常上節目的資深媒體人呂文婉在臉書(FB)分享，18日前往知名的白沙屯拱天宮參拜時，遇到陌生婦人突然喊一聲名字，接著塞了一張籤詩，她略為一看字面意思不是很好，之後廟裡義工立刻從她手中抽走籤詩撕碎丟入垃圾桶，呂文婉分享說，廟裡屢屢發生不肖人士假借通靈，製造信眾恐慌，藉此攀談騙財；也有可能意圖把壞運過給她。拱天宮廟方今天也回應此事，並說相關案例非首度發生。

拱天宮秘書林幸福說，歡迎每一個信徒到廟裡面來拜拜，他也多次見到呂文婉到拱天宮參拜。林幸福指出，廟方也是後來才知道呂文婉分享的訊息，他提醒若發生相關的事情時應該第一時間向廟方反映，廟方或許可以及時了解現場的狀況。林幸福也補充，廟裡面總會有一些信徒認為他們的身分比較特殊，比如借用神明指示的身分表達一些意見，皆不代表廟方的立場。

林幸福呼籲，進到拱天宮若要請教跟廟方相關的事情，應該要尋找廟方人員，比如說有穿制服的管理委員會的人員或者是志工人員，一般的信眾不管表達什麼樣的言論都無法代表廟方的立場，他強調，如果有疑問想要詢問時一定要尋找廟方人員，才能得到比較好的答案、移除心裡面的疑慮。

