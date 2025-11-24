呂文婉白沙屯拱天宮被塞籤詩！義工曝「恐嚇手法」：命理師教您輕鬆解符咒

近日，資深媒體人呂文婉在前往白沙屯拱天宮參拜時，遭遇了一場令人不安的事件。她在廟中被一名陌生婦人塞了一張籤詩，這一突如其來的舉動讓她感到驚訝與不安。呂文婉事後感嘆：「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎？」

▲ 籤竹及籤筒。（圖／楊登嵙 教授）

呂文婉表示，她並非偶爾才去廟裡參拜的信徒，而是經常前往白沙屯拱天宮，幾乎每一、兩個月就會去一次。當天，她特地準備了鮮花和素果，虔誠地向媽祖娘娘祈福。然而，當她正在專心參拜時，一名婦人突然叫住她，並迅速塞給她一張籤詩，聲稱這是某位老師要與她結緣的禮物。婦人隨即在人群中消失，留下呂文婉一頭霧水。

廣告 廣告

幸運的是，廟裡的一名義工迅速上前，將那張籤詩撕碎並丟棄。義工告訴呂文婉，這類事件並非首次發生，廟裡時常有不肖人士假借通靈之名接近信眾，目的在於製造恐慌，進而騙取財物。更有甚者，可能試圖將壞運轉嫁給他人。呂文婉對此感到憤慨：「宗教聖地應該是媽祖娘娘慈愛庇佑眾生的地方，怎麼會有人如此歹心？」

解籤的義工進一步解釋，籤詩應由信徒親自向媽祖稟告，並經由擲筊確認，這樣的籤詩才屬於個人，與他人無關。這樣的做法不僅是對神明的尊重，也是對信徒自身的保護。

針對這類事件，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提供了一些建議。他指出，這些不肖人士可能會將下下籤或不好的符咒塞給民眾，企圖將不好的運勢轉嫁給他人。楊教授建議，若民眾不幸收到此類籤詩或符咒，應立即向神佛稟報整個過程，並請求神佛的保護。此外，還可以祈求神佛將任何邪術或不良磁場返還給施放者，以達到趨吉避凶的效果。

楊教授強調，面對這類事件，信徒不必過於驚慌，保持冷靜並依循正確的宗教儀式處理即可。他提醒大家，宗教信仰應該是帶來心靈平和與安定的力量，而非恐懼與不安的來源。

（本文作者為社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

★《ENews》提醒您

民俗說法，僅供參考。

更多eNews報導

颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲

快訊／台中某大學驚傳墜樓！男自行入校墜落 搶救後傷重宣告不治