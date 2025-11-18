呂文婉神宮拱天宮遇怪事！陌生婦塞「這個」！義工：有人想把壞運丟給她

娛樂中心／綜合報導

今早突如其來的插曲雖然讓呂文婉有些害怕，但她仍感念媽祖庇佑，也提醒大家到宮廟參拜時務必提高警覺，不要輕易接受陌生人推給的東西，更不要落入恐嚇籤詩的陷阱。（圖／呂文婉）

資深主持人呂文婉18日一早帶著鮮花素果前往白沙屯拱天宮參拜，沒想到這趟原本應該心誠則靈的晨間祈福行程，竟意外變成一場「突如其來的插曲」。她在廟內虔誠參拜時，被一名陌生婦人突然喊住，下一秒竟硬塞給她一張籤詩，還說是「某位老師要跟妳結緣」，讓她當場愣住，後續更是戲劇性十足。

呂文婉表示，當時她以為對方只是認得她的觀眾，出於禮貌回望點頭，卻沒想到對方立即把一張籤塞到她手中，立刻轉身消失在人群中，整個過程不到三秒，讓她完全反應不及。她原本想細看籤詩內容，卻被宮廟義工迅速攔下，直接把那張籤抽走、撕碎、丟進垃圾桶。義工透露，他從旁全程目睹，深怕她因此受到驚嚇。

另一位負責解籤的師兄也走上前解釋，這類情況其實在廟內「屢見不鮮」，有不肖人士假借通靈之名，藉恐嚇籤詩讓信眾心慌，再趁機攀談、推銷、甚至騙財。廟方早已張貼公告提醒，但仍防不勝防。他也直言，這種行為有時甚至是想把自己的壞運氣「過給別人」，屬於極不道德的投機手段。

呂文婉坦言，當下確實被嚇到，心裡浮起一絲不安，「畢竟是宗教聖地，居然還有人敢做這種壞事…」但聽完師兄的說明後才真正鬆了口氣。義工也特別強調，籤詩是由信眾親自稟告媽祖、再以擲筊確認後取得，因此是「專屬個人的籤」，與旁人毫無關聯，更不可能透過強塞的方式把厄運轉嫁。

師兄更安慰她：「妳真的不用想太多，她反而幫妳過了一個厄運。」一句話徹底化解呂文婉心頭的疑慮。

這段突如其來的插曲雖然讓呂文婉有些害怕，但她仍感念媽祖庇佑，也提醒大家到宮廟參拜時務必提高警覺，不要輕易接受陌生人推給的東西，更不要落入恐嚇籤詩的陷阱。她也苦笑說：「起了大早去拜拜，結果遇上像八點檔的劇情，幸好有廟方即時協助，否則真的會被嚇出一身冷汗。」

