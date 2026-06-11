呂文婉被逼「二選一」13年青春換12萬資遣費 心酸內幕全說了

資深媒體人呂文婉。（圖／翻攝自呂文婉get in TOUCH臉書）

資深媒體人呂文婉11日在臉書以「分手真是一門藝術」為題發文，分享自己早年在職場上的一段難忘經歷。她感嘆，不論是感情或工作合作關係，開始往往不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養，不是在相處愉快時表現得多好，而是在離開的那一刻，能否保留彼此最後的體面與尊重。

呂文婉回憶，談話性節目剛興起的年代，她仍在雜誌社擔任記者，因工作關係經常接受電視節目採訪，或受邀上節目討論影劇與社會議題。只要時間允許，她都樂於參與。她認為，一方面做好記者本分，一方面將多年跑新聞的經驗分享給觀眾，同時也替服務的媒體增加曝光度，對她而言是一種雙贏。不過隨著節目邀約越來越多，職場內部開始出現雜音，有人質疑她同時擁有兩個舞台，也有人向老闆反映，不該讓她兩邊都能獲得收入。

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呂文婉透露，在雜誌社任職期間跑過許多獨家新聞，也留下不少難忘的採訪經驗。有時明明報導內容沒有問題，卻因老闆下的標題過於犀利而捲入官司風波，類似情況不只一次發生。儘管如此，她始終認為，這些都是領了薪水後應盡的職責，沒什麼好居功，也沒有特別抱怨。但當老闆最終向她提出「二選一」時，心裡仍難免感慨。當時老闆表明，如果要繼續留在雜誌社，就不能再上節目；若想繼續發展電視工作，就必須離職。面對這道選擇題，她沒有考慮太久，決定離開待了13年的工作崗位，也離開讓自己身心俱疲的環境。

呂文婉表示，13年的青春最後換來的資遣費約12萬元，如今回想起來仍有些酸楚，畢竟那段歲月無法單靠金錢衡量。不過她也坦言，人生許多看似失去的事情，後來往往會成為另一扇門開啟的契機。如果當年沒有那場看似殘酷的「分手」，或許就不會有後來在電視圈的發展。而那些年累積的採訪經驗與人生歷練，也成了她最珍貴的養分。更讓不少知情人士意外的是，當年老闆過世時，她仍選擇前往送最後一程。她認為，人情留一線，日後好相見；分手不只是關係的結束，更是一面鏡子，照見一個人的格局與高度。

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