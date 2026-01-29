呂文婉身體狀況亮紅燈！ 下節目突失聲 緊急吊點滴近照曝光

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時經常透過社群媒體分享日常，昨（28）日他在臉書發文分享，自己下了通告之後，才驚覺喉嚨失聲，不過慶幸的是，沒有發少和筋骨痠痛。貼文曝光後，引起許多粉絲留言關心。

資深媒體人呂文婉昨（28）日他在臉書發文分享，自己下了通告之後，才驚覺喉嚨失聲。（圖／呂文婉get in TOUCH FB）

呂文婉分享，自己下了節目後才發現失聲，並沒有影響到節目錄製，慶幸的是沒有發燒和全身痠痛，「就是有點流鼻水+酷酷嫂（咳嗽）」，呂文婉也在留言區貼出去吊點滴的照片，並強調，「剛剛已經跑去『吊大筒』了！希望聲音能夠快點恢復。」

對此，不少粉絲看了紛紛在留言區心疼表示：「阿婉，別太擔心，要好好靜養喔、「」快過年了，請多保重身體唷」、「早日康復，保重、辛苦你了」、「保重身體」、「如果可以的話泡熱水澡，讓汗流出來，會好的更快」、「漂亮的呂小姐晚安勤勞賺錢也要保重身體祝平安快樂」、「呂文婉姐姐,新年快到了，保重自己的身體喔」。

呂文婉也在留言區貼出去吊點滴的照片。（圖／呂文婉get in TOUCH FB）

