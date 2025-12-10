呂文婉長相1特徵遭批「剋夫 」 哀嘆等了20年前夫還活著

呂文婉無奈長相被批。（公視台語台提供）

資深媒體人呂文婉近期參加浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》第二季，10多年前結束12年婚姻的她感嘆表示，自己的高顴骨在20多年前就被命理師評判會剋夫，「結果我一直等，也沒有剋死他啊」。

她對於長相被批評感到很無奈，更笑說經過20年，她的高顴骨又被命理師說是貴夫人的面相；至於網路上酸民批評她長相、說她注射醫美到像麵包超人等，她都好氣又好笑的不想多做回應。

余思達再次爆料老婆鬧出的笑話。（公視台語台提供）

本集，邀請到「臺灣刺查某」陳珮騏再次擔任飛行評審，她溫柔、面帶笑容的模樣，不僅沒有讓參賽者卸下心房，反而緊張到發抖，甚至被選手「記仇」的抱怨，「上一次也是陳珮騏沒有給我分數」，陳珮騏對此笑說：「沒關係，記仇我的不只你一個人，我也是習慣了！沒在怕的！」展現高EQ。

陳珮騏（中）為本週飛行評審，與吳姍儒（左起）、許效舜、黃豪平、浩子一起聽參賽者表演。（公視台語台提供）

結婚3年的男星余思達，前兩次抱怨老婆牟韻潔不會煮飯、台語不輪轉鬧出許多笑話。他在最終賽時再次提及老婆，不滿她曾對好友爆粗口，「我朋友前陣子從美國回來，送我們衣服，我老婆很高興的跑去試穿，結果竟然對我朋友說『這三小』，我們全部人聽到都嚇一跳」，其實他老婆是想表達衣服太小件「SIZE太小」，只是情急之下將英文、台語混在一起說，鬧出笑話。《Talk Talk秀台語 2》每週五晚上八點於公視台語台／YT播出，當晚九點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。

