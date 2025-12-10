呂文婉顴骨太高被「斷言會剋夫」 自嘲：結果我一直等

浩子（謝炘昊）和Sandy吳姍儒聯手主持的《Talk Talk秀台語》第二季即將邁入冠軍賽，賽況緊繃程度堪比決戰舞台，陳珮騏受邀擔任飛行評審，一踏進棚內就以溫柔笑容迎接眾人，沒想到參賽者反而緊張得發抖，有人一上台甚至直接抱怨：「上次就是妳沒給我分數！」陳珮騏聽完淡定回應：「沒關係，記仇我的不只你一個，我也習慣了！沒在怕的！」

呂文婉參加比賽。（圖／公視台語台）

資深媒體人呂文婉是參賽者之一，她在練喙花時感觸滿滿，她提起 20 多年前命理師因她的高顴骨斷言會「剋夫」一事，不禁無奈笑說：「結果我一直等，也沒有剋死他啊。」離婚後回到單身生活，如今命理師反倒說她是「貴夫人面相」，面對外界批評她醫美過頭、「像麵包超人」等攻擊，她也只能苦笑帶過。

已婚三年的余思達繼日前抱怨老婆牟韻潔「不會煮飯、台語常闖禍」後，又在最終賽再度提起老婆的經典糗事。他透露日前朋友從美國帶禮物回來，老婆開心試穿衣服卻當場脫口而出：「這三小！」嚇壞全場。原來她想說的是「SIZE 太小」，情急之下把英文與台語混在一起，笑翻一票人。