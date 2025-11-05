呂文婉「記錯1事」倒抽一口氣嚇壞 自嘲：我真的老了

資深媒體人呂文婉一向以流利口條與爽朗個性深受觀眾喜愛，平時也常透過社群分享生活點滴，與粉絲互動熱絡。5日她在臉書自曝發生「工作事故」，因誤記通告時間，讓她倒抽一口氣，驚呼「我真的老了！」貼文一出，不少網友紛紛留言安慰。

呂文婉曬出一張身穿黑色平口上衣，搭配波浪捲髮的側臉氣質自拍，在貼文中以「匆匆忙忙連滾帶爬、我真的老了」開場，她語氣中滿是自嘲透露，當天原本排了兩場錄影行程，第一場節目錄影約下午2點結束，緊接著準備錄第二場，她心中一邊盤算，最晚要在3點半離開電視台，「因為接下來是4點40(分)的live！」

沒想到正準備換衣服時，突然收到訊息：「姐，妳在哪裡？」，才驚覺自己把時間看錯了，live節目其實時間是「14：40」，不是「4：40」，發現烏龍的瞬間，呂文婉直呼「倒抽一口冷氣」，更感謝節目製作單位以及主持人的體諒，緊急請第一場的來賓救火頂替，才順利化解一場危機，呂文婉也幽默嘆道：「唉……不知死了多少細胞」，語氣又無奈又可愛。

大批網友看完紛紛湧入留言安慰：「不是老是不小心看花了」、「啊！難免都會的啦！」、「還很年輕貌美啦！」、「這不是老了14：40 以為4：40啦，還好有驚無險，依然美美」、「不會老啦，是少看了一個字而已」，不少粉絲也暖心鼓勵她要多注意休息，別讓自己太累。

