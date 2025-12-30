呂文婉PO與曹西平、吳宗憲合照 淚揭聚會目的：怕祢鑽牛角尖

資深藝人曹西平辭世，享壽66歲，。（圖／中時資料照）

資深藝人曹西平辭世，享壽66歲，名嘴呂文婉得知噩耗後，心情至今仍難以平復，稍早，她PO出與曹西平、吳宗憲的合照，透露當天曹西平心情不佳，三人才會相約聚會，聽他吐苦水，一個暖心舉動看出三人深厚的友誼。

呂文婉回憶曹西平生前個性心直口快、刀子嘴豆腐心，不喜歡攀親帶故，痛恨虛情假意的交流，某次錄完影開車順路載曹西平返家時，他表示不羨慕別人開名車、住豪宅，反倒喜歡目前簡單的生活，節目則是挑自己喜歡的去上，畢竟已經來到這把年紀，不需要看別人臉色過活，就連許多廠商想找他業配，訊息都是已讀不回，只想好好經營耳環店，讓她大讚： 「曹哥真的『很性格』」。

呂文婉回憶與曹西平生前互動。（圖／中天綜合台提供）

呂文婉回憶起兩人在車上時，除了聊到已故藝人羅霈穎之外，也談到自己離婚後的狀況，「一個人帶著孩子努力生活，而且越過越好」，當時曹西平得知近況後，相當為她感到開心，如今得知曹西平死訊，讓她感概表示： 「曹哥走了，但他的真、他的直、那不願討好的姿態，會一直留在記憶」。

呂文婉PO文悼念曹西平時，PO出兩人與吳宗憲的合照，她指出當時曹西平心情不好，吳宗憲得知後，擔心他鑽牛角尖，便相約聚會談心，希望能讓曹西平心情好一點，簡單一個舉動看出三人難以取代的友誼。

