呂特巧妙駕馭川普 北約秘書長「靠這招」成功化解格陵蘭危機

川普21日在達沃斯世界經濟論壇期間與北約秘書長呂特（左）會面。（美聯社）



北約秘書長呂特本週在格陵蘭危機中，再次展現他作為「川普耳語者」（Trump whisperer）的功力，成功促使川普取消對歐洲關稅威脅，並就北極地區達成「未來協議框架」，被外交官和分析人士視為鞏固跨大西洋聯盟的外交勝利。

呂特擁有長期維持荷蘭聯合政府的經驗，擅長協商和妥協，很懂得把握川普的心理及政策需求，讓北約在川普第2任期初期的動盪局勢中保持團結，並提出加強格陵蘭及北極安全的方案，應對中國和俄羅斯帶來的威脅。

路透社報導，隨著美國總統川普（ Donald Trump）與歐洲之間、圍繞格陵蘭的緊張局勢本週接近爆發，北約秘書長呂特（Mark Rutte）再次鞏固了他「川普耳語者」（Trump whisperer）的聲譽。在達沃斯（Davos）會議後，川普取消了對歐洲的關稅威脅。

川普表示，他與呂特就整個北極地區達成了「未來協議框架」，這對美國及所有北約國家都「是偉大的協議」。

雖然細節仍不明朗，但外交官和政治分析人士認為，這對呂特而言是1場外交勝利，也將岌岌可危的跨大西洋聯盟從懸崖邊緣拉回。

呂特策略就是一直稱讚川普

呂特曾擔任荷蘭首相長達14年，他在北約任職前1個月便已被歐洲媒體稱為「川普耳語者」，源於他在川普第1任期與川普建立的默契。他的策略並不高明，主要是一直讚揚美國總統，雖然其他歐洲領導人對川普的批評日益增多。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在達沃斯告訴路透社：「北約秘書長的工作永遠重要，這份工作凸顯出了呂特的個人特質上，冷靜、沉著、能與美國總統對話。我們應該感謝他現在是我們的秘書長。」

川普曾表示，美國必須擁有格陵蘭，但川普在多大程度上因為呂特而改變立場還不清楚。川普在與呂特會面前已將軍事手段排除在外。不過，許多外交官認為，呂特在川普第2任期的第1年內，對維繫北約團結、管理與川普的動盪跨大西洋關係，功不可沒。

1名歐洲外交官表示：「他（呂特）並不完美，盟友們可能對他的作風或管理方式有不同意見，但他在困難時期非常擅長維持這個聯盟。川普已準備做出讓步，而呂特是完美的對話者。」

呂特稱川普為「老爸」

北約這次的妥協與呂特去年6月在海牙峰會進行的干預類似，當時，他以魅力策略行動，將川普比作全球衝突中的「老爸」（daddy）。呂特成功談成1項協議，讓盟友同意川普要求的軍事及相關支出提高至國內生產總值的5%。

川普明顯很高興，還在達沃斯21日的演講中提及「老爸」的稱呼。現在，呂特又提出了1個框架協議，將加強格陵蘭及北極更廣泛地區的安全，以應對川普所說的中國與俄羅斯所帶來的威脅。

雖然法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在達沃斯的演講中稱川普為「惡霸」（bully），呂特卻始終讚揚川普。川普本週在社群平台上發文時，也附上呂特對他在敘利亞工作表現「讓人難以置信」、在加薩和烏克蘭的努力表示肯定的讚譽。

呂特理解川普的心理需要

在政治上，呂特曾在分裂的荷蘭長期維持聯合政府，磨練出協商及共識能力，他經常拒絕媒體要求在鏡頭前討論敏感事務，還會轉移話題，認為外交問題不應被刊登在報紙頭條。

海牙戰略研究中心研究主任斯韋伊斯（Tim Sweijs）說，呂特長期將各方團結在一起的能力，讓他成為荷蘭「相當罕見的政治人物」。斯韋伊斯表示：「與許多領導人撤退、只限於小圈討論不同，他（呂特）總會拿起他的老款諾基亞手機，聯繫聯合政府夥伴和反對黨成員。」

萊頓大學荷蘭政治副教授奧茨（Simon Otjes）表示，呂特即使面臨批評，他也願意為達成協議而暫時擱置理想。

奧茨說：「他有句名言說，『如果你想要願景，那就去看眼科醫生吧』。他是那個促成妥協、團結各方、讓人感覺被重視，從而推動事情前進的人。他真的試著理解，不只川普在政策上需要什麼，也理解川普心理上需要什麼。」

