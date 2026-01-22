呂特避談美歐格陵蘭爭端！敦促北約團結一致對抗中俄

北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／達志／美聯社）

北約（Nato）秘書長於美東時間21日表示，該軍事聯盟的成員國必須集體保護北極地區，抵禦中國與俄羅斯日益擴張的影響力，但他刻意避開了華府具高度爭議的格陵蘭（Greenland）收購企圖，並強調烏克蘭問題仍是北約的第1優先事項。

據《南華早報》報導，在瑞士達沃斯（Davos）舉行的「世界經濟論壇」（World Economic Forum）活動中，北約秘書長呂特（Mark Rutte）於21日指出，這個跨大西洋軍事聯盟不僅對歐洲防務至關重要，對美國同樣不可或缺，因為美國需要「1個安全的北極、1個安全的大西洋，以及1個安全的歐洲。」

儘管他未直接評論美國與其歐洲盟友之間圍繞丹麥自治領土格陵蘭的爭議，呂特仍表示，美國總統川普（Donald Trump）要求北約防衛北極的看法是「正確的」，因為中國與俄羅斯在極北地區的活動正「日益頻繁」。他指出：「有8個國家與北極接壤。」其中7個是北約成員國，分別為芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島、加拿大以及美國。

呂特進一步表示：「唯一一個不屬於北約、卻與北極接壤的國家，就是俄羅斯。我還要主張，還存在第9個國家，那就是中國，而它正日益積極地介入北極地區。所以川普總統與其他領導人是對的，我們必須在那裡做得更多。我們必須保護北極，防止俄羅斯與中國的影響力擴張……我們正在推進相關工作，確保能以集體方式防衛北極地區。」

在本月稍早對委內瑞拉（Venezuela）採取行動後，川普政府加倍推進其在西半球的軍事企圖，而美國領導人也持續推動收購格陵蘭的構想。

氣候變遷促成了北極戰略重要性的提升。隨著海冰融化，1條新的北方航道正在成形，這也是中國所稱的「極地絲綢之路」（Polar Silk Road）的一部分，未來有望成為連接中國與歐洲之間最短的航運路線。

儘管在該區域並無任何領土，中國仍在2018年的1份政策報告中將自身定位為「近北極國家」（near-Arctic state），並強調其在科學研究、環境保護、資源、航運路線以及基礎建設等方面的利益。

川普以中國與俄羅斯在北極擴張軍事影響力、並對美國國家安全構成威脅為理由，主張華盛頓必須取得格陵蘭。他並未排除動用軍事行動以取得這座全球最大島嶼的可能性，而此舉被許多人認為將意味著北約的終結。

上週，川普威脅，將自2月1日起，對8個曾在美國與歐洲緊張關係升高之際，派兵前往格陵蘭的歐洲國家，課徵10％的關稅。這些國家包括丹麥、挪威、瑞典、英國、法國、德國、荷蘭與芬蘭。此外，若未能就美國向丹麥購買格陵蘭一事達成協議，關稅稅率將自6月1日起提高至25％。

在上週末致挪威首相史托爾（Jonas Gahr Store）的訊息中，川普表示：「我不再覺得自己有義務只從和平的角度來思考。」他暗示，這與他去年未獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）有關。

在達沃斯的談話中，呂特表示，儘管格陵蘭爭議必須以「友善」的方式解決，但當前最重要的焦點仍應放在烏克蘭。他坦言，自己「擔心」北約成員國可能因關注其他議題而「分心失誤」。

他指出，儘管和平進程仍在進行中，且歐盟（EU）已批准1項規模900億歐元的對烏支援方案，但這並不代表可以將注意力從俄羅斯入侵烏克蘭一事上移開，「與此同時，烏克蘭人並沒有足夠的攔截系統，或是美國製造的裝備。」他指出，歐洲目前的軍事裝備生產量仍不足以滿足基輔的需求。

呂特強調：「對烏克蘭的關注必須是我們的第1優先事項，之後我們才能討論包括格陵蘭在內的所有問題。但必須先是烏克蘭，因為這對歐洲與美國的安全至關重要。」

