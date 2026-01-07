呂玉玲爭取桃園交通建設再+1 「中豐交流道」啟用通車壅塞大改善

【警政時報 包克明／桃園報導】交通部編列16.09億元經費，推動國道一號「中豐交流道」新建工程，歷經約3年施工，北入、南出匝道已於去年底正式啟用通車。積極爭取該建設的國民黨立法委員呂玉玲今（7）日親自前往視察，對於為桃園交通建設再添重要里程碑，大幅紓解改善南桃園現場交通狀況，讓她「甚表欣慰」。

國民黨立法委員呂玉玲親自前往視察國道一號「中豐交流道」新建工程啟用狀況。（圖／呂玉玲國會辦公室）

隨著桃園人口與產業快速成長，交通建設需求大幅攀升。雖然桃園先前已擁有國道一號與國道二號兩條高速公路，但交流道數量相對不足，車流長期集中於少數節點，導致上下班尖峰時段頻繁回堵。其中特別是國道一號平鎮路段，長年承擔中壢、新屋、楊梅及南中壢等地車流，地方民眾反映壅塞問題已久。

廣告 廣告

國道一號「中豐交流道」新建工程，歷經約3年施工，北入、南出匝道於去年底正式啟用通車，可望大幅改善南桃園交通雍塞情況。（圖／呂玉玲國會辦公室）

呂玉玲表示，在多次與中央溝通協調下，成功爭取交通部編列16.09億元經費，推動中豐交流道新建工程，歷經約3年施工，114年12月26日已正式啟用北入與南出匝道。未來三條匝道全面運作後，不僅可提供南中壢與平鎮地區民眾通勤新選擇，也能有效分散五楊高架與平面車道整併後的車流壓力，進一步舒緩新屋交流道的交通負荷。

此外，中豐交流道的啟用，也可降低民族路等市區主要道路車流量，讓地方交通更順暢，對平鎮及周邊居民而言是一項實質利多，往返雙北地區亦多了一條便捷路線。

呂玉玲指出，交通建設攸關民生與城市發展，爭取建設不能停歇，未來她將持續督促南入與北出匝道儘速完工，完善中豐交流道整體功能，為桃園、平鎮與龍潭爭取更多福民建設，讓鄉親擁有更安全、便捷的生活環境。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理