呂秀蓮喊話賴清德：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

賴清德總統日前投書美國華盛頓郵報，文中除表達對美國總統川普的感謝，並表示台灣面對來自北京的壓力，將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算。前副總統呂秀蓮今（1日）在臉書分析，2027年的確是台灣命運關鍵年，可謂內憂加外患，但她提醒，一味屈從A方，挑釁B方，必然兵兇戰危，尤其涉及巨額舉債，密切影響後代子孫安危禍福的重大國策。

有關賴清德的國安政策， 呂秀蓮今在臉書發文指出，第一，以時間推估，賴總統的投書應在國安會議之前完成，亦即先向美國人交代，再向台灣人民報告；第二，新國防特別預算1.25兆台幣（美金 400 億）橫跨8年分攤直至2034年，亦即跨越2024及2028年選出的總統任期。憲法規定總統任期4年，但為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？

呂秀蓮續指第三，2027年確是台灣命運關鍵年，一因習近平是否續任必需交出台灣問題的成績單，另方面2028恰為台美兩國總統大選年，台灣問題對三國領導人均具關鍵性，當然更是台灣2330萬台灣人民及後代子孫命運的關鍵。可謂內憂加外患，政黨衝突、統獨對立更使台灣內部紛亂，甚至撕裂。攘外必先安內，敬請賴政府慎謀能斷，切勿輕忽。

至於第四點，呂秀蓮說，台灣應該發展為人文科技的世界島，而非亞洲的火藥庫或他國的前線戰場。當有心人士在製造「台灣有事」時，賴政府應廣納雅言，普徵天下英才高見，面對內外沖激積極營謀「台灣無事」的新戰略，告訴白宮：「台灣有事，世界有事。台灣無事，東亞太平！」

呂秀蓮提出第五點為，「和平需要實力，備戰才能避戰」的道理，亟待政府加強宣導。然而「和平需要投資」「戰爭應極力避免」更是國人殷切的期待；一味屈從A方，挑釁B方，必然兵兇戰危。尤其涉及巨額舉債並密切影響後代子孫安危禍福的重大國策，是否應循民主程序，凝聚全民共識，才能同舟共濟？

最後，呂秀蓮更呼籲有識之士，超越黨派利益，發揮台灣的 Soft Power 與 Smart Power，共謀台灣的長治久安，讓台灣成為世界的台灣。

