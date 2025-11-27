呂秀蓮批民進黨兩岸政策僵化 籲明年4月前跨黨派對話

前副總統呂秀蓮近日在網路節目針對台灣的兩岸政策和國防預算提出批評與建議。她強調，民進黨的兩岸路線自美麗島事件後幾乎未曾調整，呼籲朝野應於明年4月前跨黨派對話，認真討論多項重大議題，避免台灣陷入「火藥庫」或「刺蝟島」的境地。

前副總統呂秀蓮。（圖／中天新聞）

呂秀蓮提到，日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」的相關言論，引發中國大陸強烈不滿。而總統賴清德則於26日宣布，將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）的國防特別預算。對此，呂秀蓮表示，民進黨的兩岸政策仍停留在過去，未提出新的看法或研究，僅專注於鞏固政權與壯大派系，忽視跨黨派合作的重要性。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

她在受訪時指出，兩岸關係並非單純的「和談」即可解決，北京對此也早已感到不耐煩。她以館長（陳之漢）訪中為例，認為中方對其以禮相待的背後必有盤算。她呼籲民進黨不要以黨派利益為優先，而應以台灣整體利益為重，提出具體的對話策略。

呂秀蓮進一步指出，北京若要對台灣採取行動，必然會先從日本和韓國著手，三國關係密切，唇齒相依。然而，台灣內部卻因政黨分裂而無法就重大議題達成共識，反而浪費時間在小政策的爭辯上。她再次強調國是會議的重要性，認為朝野應在明年4月前針對兩岸關係、國防政策及對美談判策略進行認真討論，並公開向人民說明政策底線與利弊。

此外，呂秀蓮也對當前的政治氛圍表達憂心，認為現在是「劣幣驅逐良幣」的時代，若不把握機會，可能會錯失解決問題的最佳時機。她呼籲各界正視台灣面臨的挑戰，避免讓台灣陷入更大的風險之中。

延伸閱讀

「大陸軍費才1.6%GDP」！蔡正元嘆：台灣輸的差距大得嚇人

民進黨組織部主任請辭！張志豪決定投入2026選戰

賴清德「2027武統台灣」修文被抓包！黃揚明：當個讀稿機總比製造麻煩好