呂秀蓮批「納稅錢買武器」！林濁水開嗆：你要當面跟習近平說？

總統賴清德宣布推動八年期、共1.25兆的國防特別預算，前副總統呂秀蓮則批評，花納稅錢買武器有何意義？前民進黨立委林濁水今（28）日開嗆，是否已安排「呂習會」要當面跟習近平說同一句話？他也批評，呂秀蓮厭惡錢被軍火商轉走，但讓台灣被中國免費捧走，才不令她厭惡？「妳憂國憂民不能說不好。但也千萬要避免走火入魔，否則憂到陷入一大堆一廂情願而且自相矛盾的幻想中，恐怕有礙健康」。

林濁水質問呂秀蓮，是不是已經安排「呂習會」，要當面告訴習近平同樣這一句話，而且他已經事先表示很有同感，要進一步聽妳說明？否則台灣不買武器，中共航母一艘接一艘下水，「妳膽子特別大，可能一點都不怕，台灣人不怕的恐怕難找」。他表示，呂秀蓮厭惡錢被軍火商賺走，但是台灣無損地讓中國整個免費捧走才是省錢之道，才更划算，才不令妳厭惡？

林濁水批評，呂秀蓮既然高唱和平，為什麼一面又在臉書上繼續推銷當年「戰鬥性超標的外交偉業」？當年陳水扁的「烽火外交」讓已頗有爭論，「至於妳更進一步的，對印尼偷渡外交，在法國的偷跑外交，妳固然得意非凡，大家幾乎清一色沒有爭議，但所謂清一色，豈不是令眾友邦全大搖其頭甚至翻臉？」還繼續努力推銷？

林濁水也質疑，呂秀蓮所謂的好外交是「交惡」為本質才是好外交？不買武器+交惡友邦，單操一個面對軍備日盛的中國以想像台灣的太平盛世？「妳憂國憂民不能說不好。但也千萬要避免走火入魔，否則憂到陷入一大堆一廂情願而且自相矛盾的幻想中，恐怕有礙健康」。

