呂秀蓮：台灣不能有事、台灣不會有事 籲提前布局因應明年4月可能的「川習會」

[Newtalk新聞] 前副總統呂秀蓮今天（26日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，台灣目前無需過度擔憂戰爭風險，並強調「台灣不能有事、台灣不會有事」是當前最重要目標。她認為「戰爭」才是人類真正敵人，對於總統賴清德提出的特別國防預算及大量採購武器是否必要，值得社會深入討論。

針對近期川普與習近平通話後雙方「各自表述」、重點完全不同的現象，呂秀蓮分析，中國大陸肯定想談台灣議題，但川普完全避談，顯示短期內台海局勢相對穩定。她提醒，真正關鍵在於明年4月可能的「川習會」，台灣應提前因應。

呂秀蓮建議總統儘速召開國是會議，凝聚朝野及全民共識，共同面對2026年可能的國際變局。她並提出「日韓台菲民主同盟」構想，主張團結日本、韓國、台灣、菲律賓等民主國家，形成「民主亞洲」陣營，對抗「共產亞洲」，以確保台灣和平無事。

呂秀蓮強調，消滅戰爭、鞏固民主同盟、凝聚內部共識，才是當前台灣最迫切的三大事項。

