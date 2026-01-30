呂秋遠爆逼墮胎、離職 女律師獲賠60萬

呂秋遠被爆在林沄蓁懷孕後施壓墮胎並強迫離職。（圖／翻攝自作家H臉書）





知名律師呂秋遠遭控與旗下實習律師林沄蓁交往，在女方懷孕後竟施壓墮胎並強迫離職。台北地方法院審理後，今（30日）宣判應賠償60萬元，全案仍可上訴。

林沄蓁控呂秋遠逼墮胎、離職

林沄蓁指控，2023年於事務所實習期間與呂秋遠交往並發生關係，同年7月告知懷孕後，呂秋遠則直言「妳等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能」等暗示墮胎訊息，林沄蓁認為遭受嚴重侵害，向呂秋遠及其經營事務所求償150萬元。

廣告 廣告

林沄蓁於小孩出生後，提請求認領子女訴訟，法院指出，呂秋遠已經認領小孩並登記戶籍，因此駁回訴訟。林女更進一步向律師公會申訴呂秋遠違反倫理規範，並向地檢署控告其涉及強制罪與違反個資法。對此呂秋遠的委任律師在庭上辯稱，林沄蓁的身分始終為實習律師，雙方契約早於案發時消滅，並強調延期實習是應林女要求，否認存在不定期勞動契約或違法解雇之事實。

林沄蓁主張，她在完成新科律師實務訓練後，已實質轉為受僱身分，雙方應成立不定期勞動契約，離職當天純粹是因拒絕墮胎才遭報復性解雇，並出示多則對話紀錄，呂秋遠曾告知她，若前往診所處理掉孩子，「我會讓妳請假，妳愛請多久就請多久」，但當林沄蓁決定生下小孩時，呂秋遠則回應「那就離職吧」、「這個受精卵，妳要留下來，我們工作當然沒辦法在一起」。

此案先前已由台北市勞動局介入調查，認定該事務所確實存在職場懷孕歧視，違反性別平等工作法，裁罰30萬元並公布負責人姓名。台北地方法院審理後，於今日宣判呂秋遠及其經營事務所應賠償60萬元，全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

收「發票中獎通知」被詐騙！他3分鐘數萬元飛了

架上快空了！好市多保養品遭瘋搶 內行驚：比日本還便宜

天災陰影＋出國熱！花蓮飯店春節訂房「僅2成」

