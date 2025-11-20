呂秋遠私生子風波！爆林沄蓁倒貼「跟別的女人一起服侍你」對話遭外流

娛樂中心／綜合報導

林沄蓁指控呂秋遠對他們母子不理不睬。（圖／記者楊佩琪攝）

律師呂秋遠與生母林沄蓁之間的私生子風波延燒至今，相關人士你來我往的隔空交戰不斷擴大。作家李怡貞19日再度引爆話題，在社群貼出一段疑似是林沄蓁當年傳給呂秋遠的訊息截圖，內容充滿示好、討好甚至卑微語氣，對他撒嬌表示「可以跟別的女人一起服侍你」。

事件脈絡起於今年林沄蓁律師控訴呂秋遠「生子後不認孩子」，更稱這名孩子是呂秋遠的「受精卵」，正式揭開兩人之間的私生子紛爭。之後作家H（陳珮甄前男友）加入戰局，多次與林沄蓁直播開砲呂秋遠，後來更委任林沄蓁為律師，協助他對付前女友陳珮甄，形成三方交錯的複雜關係。

疑似林沄蓁傳給呂秋遠的對話訊息遭公開。（圖／翻攝自臉書）

李怡貞19日在社群發文表示：「因為作家H一大早許願，我就成全他的願望。」隨後貼出一段疑似林沄蓁傳給呂秋遠的舊訊息，內容中可以看到林沄蓁語句極為委屈、反覆道歉：「不要生氣惹」、「不要不理我嘛」、「對不起我不該這樣逼你」，甚至不斷哀求想見面，「我等你下班好不好？不會浪費你很多時間。」

截圖中還出現疑似她對呂秋遠近乎卑微的示愛式語句：「只要你說，我都會做」、「接受你有三五個女人也可以」、「跟別的女人一起服侍你？」內容曝光後在網路上掀起滔天議論。李怡貞詢問作家H：「這是不是她傳給呂秋遠的？」並嘲諷表示：「就說是一對寶啊，一對寶。」

