呂秋遠跨年夜洩心聲！稱她「那個人」疑回應感情爭議

知名律師呂秋遠先前捲入私生子風波，昨（2025/12/31）他在跨年夜寫下長文，疑似回應感情爭議，並以「那個人」稱呼女方，透露「因為這件事，我至少被那個人告了將近10件包括但不限於的訴訟與檢舉」，讓他下半年過得不開心。

呂秋遠跨年夜在臉書發文抒發心情。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

呂秋遠昨晚在臉書發文表示，「今年，關心我的人都知道發生了什麼事。這件事，我現在還不想談，等到塵埃落定以後，我肯定會好好談談。畢竟，因為這件事，我至少被那個人告了將近10件包括但不限於的訴訟與檢舉（我可是一件都沒告她），也讓我在今年下半年過得不是很開心。」

呂秋遠說，現在不談，是因為一句話：「許多悲劇，10年後來看是喜劇。許多喜劇，10年後來看卻是悲劇。」因此他打算等到沉澱以後再來聊聊心路歷程，目前還不適合急著為自己說些什麼，「但我一定會說，因為這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一」。

不過，呂秋遠提到，今年讓他感到最震驚的事情，並不是這件事，而是他好友的媽媽因癌症過世。呂秋遠透露，好友媽媽還曾參加過他和好友的簽書會，沒想到去年8月份，她突然發高燒，不到幾週就過世往生。

呂秋遠表示，好友是很傑出的律師，他母親則是最好的護理長與媽媽、太太，幫助過非常多病患，然而在60餘歲就突然走掉，讓他不禁感嘆「人生，除了生死，都是擦傷。」就這麼突然的離開，真的很難接受。

呂秋遠提到，另一件事，就是五、六月份的時候，許多人給他「回饋」，當時他打開陌生訊息都會手抖，因為發來的訊息不再是法律問題或抒發心情，而是直接罵他垃圾，沒有例外，就連去行天宮拜拜，都會有路人突然跟說：「你也來求平安啊？」

呂秋遠感慨，無論這一年經歷過什麼，一切都會過去的，至少我們都還好好的活著，青春很昂貴，千萬別浪費。「2026年，我們都要好好過，也請不要跟對不起你的人妥協著過。」

