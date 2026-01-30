即時中心／林韋慈報導

女律師林沄蓁2023年間到網紅律師呂秋遠經營的「宇達經貿法律事務所」實習，兩人其後發展感情。林女指控，自己懷孕後，呂秋遠對她軟硬兼施要求墮胎，並以工作要脅，最終將她解雇。林女認為其工作權、生育自主權及人格權遭侵害，向呂秋遠及宇達法律事務所求償150萬元。台北地方法院今判決呂與事務所須連帶賠償60萬元。

北市勞動局認定懷孕歧視 開罰30萬元

林沄蓁離職後，向台北市勞動局申訴遭懷孕歧視。勞動局調查後，認定宇達經貿法律事務所違反《性別平等工作法》，對其開罰30萬元，並依法公布事務所名稱及負責人姓名。

控洩個資與隱私 另涉刑責偵辦中

此外，呂秋遠於2025年5月在臉書公開林女姓名、職業、肖像，甚至涉及私人性生活內容。林女同年9月向新北地檢署提告呂秋遠涉嫌違反《個人資料保護法》及強制罪，案件目前仍在偵辦中。

廣告 廣告

林女也向台北律師公會申訴呂秋遠以職權要脅逼迫墮胎，已要求移付懲戒；至於孩子與家庭責任相關爭議，林女已另向新北地院家事庭提起訴訟。

控訴逼墮胎經過

林沄蓁指稱，她於2023年3月1日到宇達經貿法律事務所實習，月薪3萬元，7月10日發現懷孕並告知呂秋遠。其後呂多次要求她墮胎，並屢次傳訊詢問是否已經去醫院，稱「妳還是要儘快跟醫師約時間，好嗎？」並要求她將預約時間告知事務所秘書。

7月28日，呂秋遠約她在北市南京東路一間咖啡廳討論墮胎事宜，雙方未達成共識。7月31日，呂再傳訊：「這星期妳還是要儘快告訴我時間，不然我又沒辦法配合。」8月1日，呂多次致電要求她墮胎，並再次約她外出談判。林女因顧及呂為事務所負責人、掌握其工作權益，回覆已前往婦產科諮詢人工流產手術。

隔天被要求不用上班

2023年8月2日，呂秋遠傳訊詢問是否共進午餐，隨後再提墮胎一事：「如果妳還是不做決定，那就我做。」、「如果妳還是無法下決定，整件事就到此為止，妳下午也不用來上班了，畢竟我沒有辦法再等待這件事。」

林女認為，呂秋遠已以工作權逼迫她放棄生育，構成重大侵權。

呂方主張：契約已期滿

對此，呂秋遠委任律師主張，林沄蓁的實習期間為2023年3月1日至7月31日，雙方契約已期滿消滅。律師並指出，6月12日後林女係以實習律師身分出庭，不應認定為不定期勞動契約，也否認構成不法解雇。

原文出處：快新聞／呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬

更多民視新聞報導

柯建銘出現對手！傳賴總統勸進選民進黨團總召 蔡其昌表態了

快檢查帳戶！1行業薪水常算錯 勞動部證實：僅給「這數字」已違法

赴日注意！虎航大規模取消2026夏季航班 異動資訊看這裡

