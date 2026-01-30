呂秋遠遭控懷孕歧視 判賠60萬

知名網紅律師呂秋遠被控讓民國112年在他事務所實習的律師林沄蓁懷孕，還強迫對方墮胎、離職，遭判賠60萬。（本報資料照片）

知名網紅律師呂秋遠被控讓民國112年在他事務所實習的律師林沄蓁懷孕，林因此失去工作，她主張工作權、生育權受損害，提起民事訴訟向呂求償，台北地方法院30日審結，法官認定呂得知林懷孕後因為她不同意墮胎就解雇林女，確實為「懷孕歧視」，且呂的可歸責性高，審酌雙方社會地位及經濟條件後，判決呂秋遠須賠償60萬元。全案可上訴。

林沄蓁昨聆判後步出法院受訪時一度激動落淚，她說要謝謝承審法官有看到真相，還給她一個公道，「這個不是我一個人的勝利，這是所有女性勞工的勝利。」她說，希望透過她的案例，可以讓所有曾經、或是正在遭受「懷孕歧視」的婦女朋友們，找到一點點的勇氣；勇敢站起來為自己發聲，爭取應有的權利。

林沄蓁律師提起本件民事訴訟指控，她懷孕後呂秋遠不斷以LINE、簡訊、電話、外出約見逼迫墮胎，還說她阻礙成長，是對她懷孕的歧視，她因此對呂提出侵權損害賠償訴訟求償150萬元，主要是認為呂侵犯她的工作權、生育權、人格權。

這起備受矚目的案件，北院受理後去年底曾先安排調解，林女當時親自到場，但呂委由律師參加，過程不到半小時，雙方調解未成後，林沄蓁接受採訪時無奈地說，對方否認她因為懷孕才失去工作，不願賠償，因為雙方對民事調解沒有共識，所以直接進入訴訟程序。

北院昨日審結，法官認定林沄蓁實習訓練在112年6月12日屆滿後，仍在呂秋遠的事務所工作，呂因賞識表現留用林女，並轉為受雇律師，但呂得知林懷孕後傳訊給她「我不要小孩，你還是堅持」，又說「你下午也不用來上班了」等語。

法官認為，呂得知林女懷孕後，因林女不同意墮胎而解雇林女，確實為懷孕歧視，呂是知名律師，林女與他發生關係導致懷孕，呂卻心生嫌惡解雇對方，與一般懷孕歧視的案例相較，可歸責性更高，昨日判呂須賠60萬元。